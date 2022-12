Detainee namatay nung Araw ng Pasko habang nasa kustodiya ng imigrasyon sa Surrey, B.C.

Sinabi ng border officials na isang detainee sa immigration holding center sa Surrey, British Columbia B.C. ang namatay matapos siyang makita na wala na itong malay noong Araw ng Pasko.

Ayon sa pahayag ng Canada Border Services Agency tumawag sila ng first responders, habang tangkain ng isang tauhan na masagip ito sa isang resuscitation .

Pero ang lahat na ginawa para iligtas ang buhay ng detainee ay nabigo, saad sa pahayag, at idineklara ng first responders na patay na ang detainee.

Sinabi din na ang pamilya ng namatay ay nakipag-ugnayan na, pero hindi ilalabas ang kanilang pangalan para sa kanilang privacy.

Sinabi sa pahayag na ang Surrey Royal Canadian Mounted Police at ang British Columbia B.C. Coroners Service ay nag-iimbestiga na ngayon sa nangyari para alamin ang ikinamatay ng detainee.

Ang mga awtoridad sa probinsiya ay may tungkulin na imbestigahan kapag may namatay sa kustodiya ng Canada Border Services Agency CBSA . Magsasagawa naman ng review ang Canada Border Services Agency CBSA hinggil sa insidente.

Ang kalusugan at kaligtasan ng mga nasa pangangalaga namin ay napakahalaga sa CBSA. Sineseryoso namin ang tungkuling ito, sabi nito.

Ayon sa human right advocates, sa pagitan ng Abril 2019 at Marso 2020, halos 9,000 katao ang nasa immigration detention sa Canada, kasama dito ang 138 na sanggol at mga bata.

Mula noong 2000, hindi bababa sa 16 katao na ang namatay sa mga detention center na ito.

Isang artikulo mula sa The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Rodge Cultura.