Audio: Paano mo balikan at ipagpasalamat ang malalaking naganap sa 2022?

Naglaan ng oras ang marami para makasama ang mahal sa buhay sa holidays. May kilala ka ba na dalawang tao na napansin mo kung paano naiiba ang kanilang mga pinagdaanan sa parehong karanasan?

Sinamahan nina Savanna at Ryan Hamilton ang talakayan ng CBC Radio Specials na Hindsight para ibahagi ang kani-kanilang karanasan magmula noong araw na tumigil ang ikot ng mundo dahil sa pandemya at pinaghiwalay sila sa border.

Mula sa nagdaan na medical emergency nitong Bisperas ng Pasko hanggang sa newcomers na narito na ngayong holidays sa Canada sa unang pagkakataon, ipinakikilala ng mga host na sina Leisha Grebinski at Candice Lipski ang guests na binalikan ang isang intense at di-malilimutan na karanasan na ang kanilang nakasama ay ibang tao. Dahil matapos ang lahat, sa hindsight, may marami pang kuwento sa isang istorya kaysa sa makikita ng mata.

I-click at pakinggan ang CBC Radio Specials: Hindsight (bagong window)