Bilis ng pagbulusok sa Tesla stock pinakamasama kaysa sa mga nagdaan na taon

Ang shares ng electric vehicle maker ay bumagsak ng halos 70 porsyento kumpara sa simula ng taon, ito ay nasa tiyempo sa limang pinakamalalaking decliners sa stock ng S&P 500. Kapag ikumpara, ang benchmark index ay halos nasa 20 porsyento ang ibinaba.

Kahit pa patuloy nagawa ang patuly na paglaki sa kita ng Tesla, ang senyales ng humihinang demand at lumalakas na kompetisyon ay ikinabahala ng mga namuhunan. At ngayon, nariyan ang pagbili ni CEO Elon Musk sa Twitter.

Ang ilan sa ginawa ni Musk nang mabili niya ang kompanya ng social media, kabilang ang pagliko mula sa content moderation structure na nilikha para aksyunan ang hate speech at ibang problema sa platform, ay ikinabahala sa mga advertiser ng Twitter at hindi nagustuhan ng ilan sa gumagamit.

Makikita na nagsalita sa isang event si Elon Musk sa Stavanger, Norway noong Agosto 29. Litrato: (Carina Johansen/NTB Scanpix/The Associated Press)

Nagdulot iyon ng pagkabalisa sa Wall Street na nabaling sa Twitter ang atensyon ng bilyonaryo, at posibleng ikinapikon sa tapat na mga kustomer ng Tesla.

Ang pagbili ni Musk sa Twitter ay nagbukas ng mainit na away-pulitika at namantsahan ang pangalan ni Musk at ng Tesla, dahilan para tuluyang napahamak ang stock, sabi sa isinulat ni Wedbush analyst Dan Ives sa isang research note nitong linggo.

Sinabi ni Musk na plano niyang manatili bilang CEO ng Twitter hanggang sa makahanap siya ng taong papalit sa kanya sa trabaho.

Kahit pa natuon ang pokus ni Musk sa Twitter, naging maganda ang resulta para sa Tesla sa taong ito. Ang kompanya na nakabase sa Austin, Texas ay nagkaroon ng year-over-year na ganansya at lumalaki ang kita sa naunang tatlong kwarter sa taong 2022, kasama na ang higit sa idinoble sa third-quarter na kita nito kompara sa nakaraang taon.

Gayunpaman, ang modelo ng electric vehicle ng ibang automaker ay nagsisimula na tumapyas sa paghahari ng Tesla sa merkado ng electric vehicle sa U.S. Mula 2018 hanggang 2020, ang Tesla ay may halos 80 porsyento sa EV market. Bumaba ang share nito sa 71 porsyento noong 2021 at patuloy na bumaba, ayon sa dato mula sa S&P Global Mobility.

Sa buwang ito, sa bihirang diskarte, nagsimulang mag-alok ang Tesla ng diskwento sa dalawang pinaka-mabentaa na modelo nito sa pagtatapos ng taon, isang senyales na bumagal ang demand sa kanilang electric vehicles.

Sinabi ng mga eksperto na ang modelo ng electric vehicle ng ibang automaker ay nagsisimula na tumapyas sa paghahari ng Tesla sa merkado ng electric vehicle sa U.S. Litrato: (Eric Gaillard/Reuters)

Hula ni Ives na malamang ay hindi maabot ng Tesla ang tantya ng Wall Street kapag naglabas na ang kompanya sa kanilang ulat ng resulta sa ikaapat na kwarter, na sinabing mas mataas ang imbentaryo, ang kamakailan na bawas-presyo at paghina ng produksyon sa China sa kabuuan. Inasahan din niya ang isang mahina na trajectory para sa 2023.

Ang katotohanan ay makaraan ang Cinderella demand environment na kwento noong 2018, nahaharap ang Tesla sa isang seryosong macro at company specific EV competitive na buga ng hangin sa 2023 na nagsisimula nang lumitaw pareho sa U.S. at China, sulat ni Ives.

Sa kabila nito, nakikita ni Ives na maganda ang itatakbo ng Tesla sa matagal na panahon at mananatili ito na matatag habang lumalaki ang merkado sa buong mundo para sa electric vehicles — at magpokus muli si Musk sa Tesla.

Gayundin, anuman ang pagkakamali sa estratehikong diskarte ni Musk ay susuriin ng maigi... at ito ay karagdagang pasanin sa shares, aniya sa sulat.

Isang artikulo ni Alex Velga ng The Associated Press na isinalin sa Tagalog ni Rodge Cultura.