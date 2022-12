Makipagkita sa pharmacist: 13 kondisyong maipagagamot sa botika sa Ontario sa 2023

Layunin sa serbisyong ito na gawing mas komportable ang pag-access sa pangangalaga na hindi na kailangan ang bumisita pa ng doktor, ayon sa isang pahayag mula sa Ontario Ministry of Health. At ito ay libre para sa mga pasyente na may health card, sabi ng ministry.

Ang bigyan ng kapangyarihan ang mga pharmacists para gamitin ang kanilang expertise para suriin at gamutin ang minor na karamdaman ay nakakatulong sa mga pasyente na makuha ang pag-alaga na kailangan nang mas maaga at malapit sa bahay, sabi ni Justin Bates, CEO ng Ontario Pharmacists Association, sa inilabas na pahayag.

Ang hakbang ay ginawa habang ang mga ospital at klinika sa Ontario ay nahirapan nang husto sa pagtaas ng mga viral na sakit.

Una nang inihayag ng gobyerno noong Hulyo na gusto nitong bigyan ang mga pharmacists ng kapangyarihan na makapagreseta para mabawasan ang kailangan gawin ng mga doktor sa primary care at emergency rooms. Sinabi noon ng mga pharmacists na ikalulugod nila na makitang mangyari ito, sinabi rin nila na ang pagbabago ay dapat mangyari na sa lalong madaling panahon at huwag nang patagalin pa.

Ang Ontario ay sobrang naging maingat para sa 13 kondisyon lang, sabi ni Bates sa CBC News. Kailangan na dagdagan pa ito.

Narito ang mga kondisyon na maaaring ‘di mo na kailangan ang doktor:

Allergic rhinitis.

Candidal stomatitis (oral thrush).

Conjunctivitis (bacterial, allergic and viral).

Dermatitis (atopic, eczema, allergic and contact).

Dysmenorrhea.

Gastroesophageal reflux disease.

Hemorrhoids.

Herpes labialis (cold sores).

Impetigo.

Insect bites and urticaria (hives).

Tick bites, post-exposure prophylaxis to prevent Lyme disease.

Musculoskeletal sprains and strains.

Urinary tract infections.

Tumulong si Nardine Nakhla, isang pharmacist sa Toronto, na nagsilbi sa advisory group para mabuo ang mga kailangan baguhin sa regulasyon. Sinabi niya na inaatas sa bawat lokasyon ang pagpapasya kung paano maibigay ng pharmacists ang kanilang serbisyo, pero lahat ay may kakayahan at kwalipikado na gawin ito.

Sinabi rin ni Nakhla na ang pondo para sa serbisyo mula sa gobyerno ng probinsya ay isang magandang balita dahil wala sa set up ang two-tiered system.

Malaking bagay ang public funding at makakatulong na matiyak na ang mga indibidwal na kinailangan ang access ay makukuha ito, sinabi ni Nakhla sa CBC News.

Ayon kay Nakhla, ang lahat ng 10 probinsya ay maaaring gawin ang serbisyong ito sa 2023.

Ang Alberta ang unang probinsya na pinahintulutan ang mga pharmacists para magreseta ng gamot noon pang 2007. Ang Ontario ay ikalawa sa huli bago ang British Columbia.

Isang artikulo mula sa CBC News na isinalin sa Tagalog ni Rodge Cultura.

May gamit na files galing sa The Canadian Press