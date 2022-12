Sinabi ni Pope Francis na ‘very sick’ si dating pope Benedict, hiling ang dasal

“Nais kong hilingin sa inyong lahat ang isang espesyal na dasal para kay pope emeritus Benedict, na, tahimik na tumutulong sa simbahan, ayon kay Francis na sorpresang nag-anunsyo sa wikang Italyano sa pagtatapos ng kanyang lingguhan na weekly audience.

Alalahanin natin siya. Siya ay lubhang nagkasakit, hilingin natin sa Panginoon na pawiin at tulungan ang siya na totoong nagmamahal sa Simbahan, hanggang katapusan.

Sinabi sa isang sulat-pahayag ni Vatican spokesperson Matteo Bruni na “kanyang ikinukumpirma na sa nakalipas na mga oras, lumulubha ang pangyayari dahil sa kanyang katandaan, pero ang kondisyon ni Benedict ay ‘nananatiling kontrolado’ at patuloy siya na nakakatanggap ng medical care. Sinabi ni Bruni na binisita ni Pope Francis ang retiradong pope noong Miyerkules ng umaga pagkatapos batiin ang mga peregrino.

Si Benedict ay mas nanghihina nitong mga nakaraang taon at inialay sa panalangin at pagmumuni-muni ang kanyang buhay matapos magbitiw bilang pope.

Nginitian ni Pope Francis si Pope Emeritus Benedict XVI sa Vatican noong Hunyo 28, 2017. Litrato: VIA REUTERS / VATICAN MEDI

Sa mga ilang linggo na nagdaan, sinabi ng mga nakakita kay Benedict na napakahina ng kanyang katawan subalit matalas pa rin ang kanyang pag-iisip.

Isa sa huling litrato kay Benedict ay kuha noong Disyembre 1, nang humarap siya sa mga nanalo ng pagkilala sa mga teologo na ipinangalan sa kanya. Nakaupo siya at makikita na nanghihina.

Mula nang magbitiw, si Benedict ay nakatira sa isang dating kumbento sa loob Vatican gardens kasama ang kanyang sekretarya, si Arsobispo Georg Ganswein, at ilan sa iba pang aides at medical staff.

Inihayag ni Benedict ang kanyang intensyon na magbitiw noong Pebrero 11, 2013, na ikinagulat sa pagtatagpo ng mga cardinal. Wala na raw siyang pisikal at mental na lakas para patakbuhin ang Simbahang Romano Katoliko.

Siya ay pormal na bumaba sa puwesto noong Peb. 28 sa taong iyon, pansamantala siyang lumipat sa papal summer residence sa timog ng Roma habang ang mga cardinal mula sa ibat ibang panig ng mundo ay dumating sa Roma para pumili ng kahalili niya.

Si Francis, ang unang papa mula sa Latin America, ang napili na humalili sa kanya noong Marso 13, 2013.

Kahit pa madalas na pinupuri ni Francis ang dating papa, na sinabi na parang nagkaroon ng isang lolo sa isang bahay, ang pagkakaroon ng dalawang lalaking naka-puti na kasuotan sa Vatican minsan ay nakakalito.

Tinatrato ng mga konserbatibo ang dating papa na kanilang standard bearer at ang ilan sa mga ultra-traditionalists ay hindi kinikilala si Francis na isang lehitimong pontiff.

Si Benedict, ang unang Aleman na papa sa nakalipas na 1,000 taon, ay nahalal noong Abril 19, 2005, para palitan ang kilala na si Pope John Paul II, na nangasiwa sa simbahan sa loob ng 27 taon.

Pinili siya ng mga Cardinal mula sa kanilang hanay na may gusto ng ‘continuity’ at kung tawagin ng isa sa kanila na ‘isang ligtas na pares na kamay.’

Sa loob ng halos 25 taon, bilang Cardinal Joseph Ratzinger, siya ang makapangyarihang pinuno ng doctrinal office sa Vatican, na tinawag noon na Congregation for the Doctrine of the Faith (CDF).

Isang artikulo mula sa Thomson Reuters na isinalin sa Tagalog ni Rodge Cultura.

Merong files mula sa The Associated Press