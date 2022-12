Pinaigting ng Russia ang pag-atake sa Kherson, Eastern Ukraine

Pinaputukan ng Russia ng 33 misil mula sa multiple rocket launcher ang sibilyan na target sa Kherson sa nakalipas na 24 oras hanggang sa madaling araw nitong Miyerkules, ayon sa General Staff ng Sandatahang Lakas ng Ukraine sa report nitong umaga. Itinanggi ng Russia na tinatarget nila ang mga sibilyan.

Inilabas ng United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) noong Martes ang bilang ng mga sibilyan na nasawi sa digmaan sa Ukraine. Sinabi nito na 6,884 katao na ang nasawi, kabilang ang 429 na mga bata, mula noong Pebrero 24, nang magsimula ang pagsalakay, hanggang Disyembre 26. Inilista ng United Nations High Commissioner for Human Rights OHCR na 10,947 ang bilang ng mga sugatan.

Karamihan sa nagdulot ng civilian casualties ay ang paggamit ng pampasabog, sabi sa isang pahayag.

Naniniwala ang OHCHR na mas mataas ang aktwal na numero dahil naantala pa ang pagtanggap ng impormasyon mula sa ilang mga lokasyon na matindi ang labanan at marami pa sa report ang kailangan ma-itsek kung nagtutugma, sabi ng pahayag.

Nagpatuloy din ang matinding bakbakan noong Miyerkules sa paligid ng lunsod ng Bakhmut na hawak ng Ukrainian, na malawak na ang pagkawasak, sa eastern province ng Donetsk, at sa hilaga naman, sa paligid ng mga lungsod ng Svatove at Kreminna sa lalawigan ng Luhansk, na sinubukang mapasok sa pwersa ng Ukrainians ang depensa ng Russia.

‘Air raid siren’ pinatunog sa buong bansa

Pinatunog ang ‘air raid sirens’ sa buong Ukraine noong Miyerkules ng umaga, sabi ng mga opisyal. Sinabi sa report sa social media ng Ukrainians na maaring inalerto ang buong bansa dahil pinalipad ang Russian jet na nakabase sa Belarus. Hindi pa agad maberipika ng Reuters ang impormasyong ito.

Ayon sa ministro ng depensa ng Britanya hinggil sa huling update nito sa sitwasyong militar sa Ukraine na malamang pinalakas ng Russia ang seksyon ng bakbakan sa Kreminna dahil ito ay mahalaga para sa kagamitan ng Moscow at nanganib kasunod ng umabante pa lalo kamakailan ang Ukrainian pakanluran.

Wala pang inaasahan na pag-uusap para wakasan ang digmaan na tumagal na sa 11 buwan.

Isinusulong ni Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy ang 10-point peace plan na nais igalang ng Russia ang teritoryo ng Ukraine at umalis ang lahat ng tropa nila, bagay na hindi iniisip ng Moscow.

Sinabi ni Russian President Vladimir Putin noong Linggo na bukas siya sa mga negosasyon ayon sa kanyang gusto, kabilang ang pagtanggap ng Ukraine na hindi na sa kanila ang apat na rehiyon — Luhansk at Donetsk sa silangan, at Kherson at Zaporizhzhia sa timog. Kapag pagsama-samahin, halos 20 porsyento ito sa teritoryo ng Ukraine.

Ibinalewala ng Kremlin noong Miyerkules ang plano ni Zelenskyy. Sinabi ni Spokesperson Dmitry Peskov: Walang peace plan para sa Ukraine na hindi isinasaalang-alang riyalidad ngayon sa teritoryo ng Russia, na sakop na ang apat na rehiyon sa Russia. Anumang plano na hindi kinikilala ang katotohanan na ito ay hindi magreresulta ng kapayapaan.

Idineklara ng Russia na ang mga rehiyon ng Donetsk, Luhansk, Kherson at Zaporizhzhia ng Ukraine ay bahagi na sa kanilang teritoryo noong Setyembre matapos ang mga reperendum na kinondena ng Ukraine at mga bansa sa West. Hindi pa ganap na kontrolado ng Russia ang alinman sa apat na rehiyon.

'Tumindi ang pressure mula sa kaaway'

Napakakaunti ang nabago sa lugar na may bakbakan ngunit tumitindi ang pressure mula sa kaaway, pareho sa bilang ng mga tao at sa uri at dami ng kagamitan, sabi ng military analyst ng Ukraine na si Oleh Zhdanov.

Sinabi ni Zhdanov na tumindi ang bakbakan nang mag-deploy ang Russia ng armored vehicles at mga tangke.

Inabandona ng pwersang Ruso ang lungsod ng Kherson noong nakaraang buwan na isa sa pinakamahalagang tagumpay ng Ukraine sa digmaan. Ang rehiyon ng Kherson, na matatagpuan sa bukana ng Dnipro River at nagsisilbing daanan sa Crimea na sinakop ng Russia ay estratehiko ang lokasyon.

Ang kasiyahan ng mga residente sa Kherson nang mapalaya ang lungsod ay mabilis na nabalot ng takot nang walang-tigil na pamomomba ng Russia sa silangan ng Dnipro, at marami na ang nagsilikas.

Binomba sa pwersa ng Russia ang maternity wing ng isang ospital sa Kherson, sabi ni Kyrylo Tymoshenko, ang deputy chief of staff ni Zelenskyy, sa pamamagitan ng Telegram. Walang nasaktan at inilipat ang mga kawani at pasyente sa isang bahay, dagdag niya.

Ang mga workers noong Miyerkules ay makikitang binitbit ang mga gamit mula sa maternity unit ng ospital na sinira ng pag-atake ng Russia sa Kherson, sa southern Ukraine. Litrato: (Dimitar Dilkoff/AFP/Getty Images)

Hindi pa agad maberipika ng Reuters ang report.

Isang pag-atake ng Russia ang pumatay ng hindi bababa sa 10 katao at ikinasugat ng 58 sa Kherson noong Sabado, sabi ng Ukraine.

Mas maraming pamomomba naiulat sa Zaporizhzhia

Sa report nitong Miyerkules, iniulat ng General Staff ng Ukraine ang karagdagang mga pag-atake ng Russia sa rehiyon ng Zaporizhzhia at sa mga rehiyon ng Sumy at Kharkiv sa hilagang-silangan ng Ukraine, malapit sa border ng Russia.

Hindi pa maberipika ng Reuters ang mga report sa labanan.

Sa Bakhmut na tahanan ng 70,000 katao bago sumiklab ang digmaan, isa na ngayong ghost town na nawasak ng pamomomba, ilang buwan na sinusubukan ng Russia na lusubin at marami ang nagbayad ng buhay, nakita ng mga reporter ng Reuters nitong linggo ang nag-aapoy na malalaking residential building. Nagkalat sa kalsada ang debris at ang karamihan sa mga bintana ay sinira ng pagsabog.

Nawasak ang aming gusali. May isang tindahan sa aming gusali, nawala na ngayon doon, sabi ni Oleksandr, 85, at sinabi niya na siya na lang ang naiwan na residente doon.

Isang artikulo mula sa Thomson Reuters na isinalin sa Tagalog ni Rodge Cultura.