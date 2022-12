Siningil ng higit $8K ang isang lalaki sa Toronto para sa danyos ng rental car

Sinabi ni Sandy Soufivand, isang medical lab technician, sa CBC Toronto na kumuha siya ng sasakyan mula sa Enterprise Rent-A-Car noong Setyembre.

Makaraan ang dalawang linggo, nasira ang sasakyan at siya ngayon ang sinisisi ng rental company. Dahil sa sitwasyon hindi siya makatulog ng ilang gabi, sabi ni Soufivand.

Sobrang stress, sobrang nakaka-stress, aniya. Hindi ka makapag-isip, hindi ka makatulog. Sobra-sobrang stress iyon sa akin.

Inarkila ni Soufivand ang kotse nang mabangga ang kanyang personal na sasakyan noong Agosto. Binabayaran ang renta sa sasakyan ng kanyang auto insurance company, Aviva, ngunit nang masira ang kotse ay may nakita ang mekaniko sa transmission at palatandaan na dampi sa undercarriage ng sasakyan. Kahit si Soufivand ang siningil ng Enterprise, pumayag ang Aviva na sagutin ang bayarin matapos makipag-ugnayan ang CBC Toronto.

Napansin ni Soufivand na may tumutulo na likido nang masira ang rental car. Sinisingil siya ng Enterprise Rent-A-Car ng higit sa $8,000 para sa isang bagong transmission at danyos sa undercarriage. Litrato: (Sandy Soufivand)

Bagama't hindi na niya problema ang bayarin, nais ni Soufivand na balaan ang iba na rebyuhin ang rental agreement bago ito pirmahan.

Bahagi sa pahayag ng pinirmahan niya na kasunduan sa Enterprise na natanggap bilang renter na maganda ang pisikal at mekanikal na kondisyon ng sasakyan.

Para kay Soufivand hindi ito patas dahil wala siyang kaalaman na gaya ng isang mekaniko.

Ang karamihan sa mga tao na nagrerenta ng kotse sa kanila ay hindi mga mekaniko ng sasakyan, sabi niya. Hindi ka pwedeng pumirma para sabihin na ang bawat mekanikal na bahagi ng kotse ay maganda ang kondisyon dahil hindi mo matsek yan.... Wala silang mekaniko doon.

Sa isang email na pahayag sa CBC Toronto, ang Enterprise Holdings, ang kompanya na pag-aari ang Enterprise Rent-A-Car, sinabi, na "sinusunod namin ang iskedyul ng maintenance schedule sa aming mga sasakyan batay sa mga inirerekomenda ng manufacturer na gagawin.

Kabilang dito ang mga regular na pagpapalit ng langis, inspeksyon at pag-ikot ng gulong, preno, suspensyon, tambutso, pagtsek sa likido ng sasakyan, at general inspection sa sasakyan. Regular din namin na ginagawa ang visual inspection sa sasakyan para sa mga safety items, gaya sa mga gulong at warning lights, pati na sa pagbabago sa kondisyon ng sasakyan.

Sinabi ni Sandy Soufivand na hindi patas na pinapipirmahan ng Enterprise sa kanya ang tungkol sa mekanikal na kondisyon ng kotse gayong wala siyang kaalaman sa mekanikal. Litrato: (Sandy Soufivand)

Muling iginiit sa pahayag ng Enterprise na naniniwala sila na si Soufivand ang may pananagutan, dahil [ang sasakyan] ay hindi pwede magamit kung nariyan na ito.

Sinabi ni Jennifer Marston, isang Pro Bono na abogado sa Ontario, sa CBC Toronto na kailangan maingat na basahin ng mga tao ang anuman na rental agreement bago pumirma.

Kahit pa, kung ang isyu ay aabot sa korte, ang napagkasunduan sa kontrata maaaring pagdedebatihan pa, aniya.

Kung may di-patas na termino sa isang consumer contract na nakalagay sa mahabang naka-imprinta ay hindi pwedeng agad sasabihin ng kompanya na ipatupad ito para sa kanilang karapatan, sabi ni Marston.

Ang isang hukom ay pwedeng isaalang-alang ang hindi balanse na napagkasunduan sa pagitan ni Soufivand at ng rental company, aniya.

Ang isang negosyo ay may buwan at ilang taon pati legal na payo sa pagbuo ng kontrata nito. Madalas ang consumer ay nakapila lang sa counter na malamang may ibang mga tao pa na naghihintay sa kanyang likod habang hinihingi na mabilisang pumirma sa isang linya at nang mabilis na makompleto ang transaksyon. sabi ni Marston.

Dagdag niya, ang sinisingil ay pwedeng labanan sa korte pero sinabi naman ni Soufivand na gagastos lang siya ng parehong halaga sa sinisingil sa kanya kapag kukuha pa siya ng abogado.

Ngayon na pumayag na ang insurance company para tustusan ang bayad, handa na siya na isantabi ang nangyari.

Pero may payo siya para sa ibang mga nagrerenta.

Bago ka sumakay sa kotse, habang nariyan ang adviser para tignan ang sasakyan, tanungin mo, aniya.

Kailan ito huling tsinek ng isang mekaniko? Ano ang mangyayari kung habang nagmamaneho at wala akong ginawang mali ay biglang bumigay ang sasakyan? Pananagutan ko ba ito? Itanong ang lahat na mahahalagang tanong na iyon at siguraduhin na hindi ka nagmamaneho ng isang sasakyan na dati nang may sira.

Isang artikulo ni Tyler Cheese ng CBC Toronto na isinalin sa Tagalog ni Rodge Cultura.