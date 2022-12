Audio: Paano binago ang iyong pamumuhay sa pagtaas ng presyo sa mga bilihin?

Higit na mas nahihirapan ang mga tao na may kapansanan na sa kasaysayan ay matagal ng napag-iwanan.

Sa programang Shortchanged (bagong window), tinuklas ng host na si Carlos Sosa kung paano napilitan ang mga taong may kapansanan na kayanin ang hirap sa kabila na sila ay may mas kakaunti lang at higit na mas umaasa sa mga kaibigan at pamilya, food banks, at sa maliit na suportang pinansyal mula sa gobyerno na hindi napantayan ang pagtaas sa mga bilihin at mga bayarin.

Inalam ni Sosa kung paano pinagkasya ng iilan ang kanilang budget at inimbitahan sa talakayan si Social Policy Professor Michael Prince mula sa University of Victoria sa British Columbia.

Pakinggan ang talakayan na hanap ang solusyon para sa pagkakaroon ng pamumuhay na mas may dignidad.

CBC Radio Specials: Shortchanged (bagong window)