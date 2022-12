Aalisin ng China ang quarantine sa inbound na biyahero sa pinaluwag na COVID-19 rules

Ang hakbang na zero-tolerance- mula sa pagsasara sa border hanggang sa madalas na pag-lockdown - ay sumira sa ekonomiya ng China mula pa sa unang bahagi ng 2020, na nagpasiklab sa nakaraan na buwan sa malaking ipinakita na galit sa publiko mula nang maupo si Pangulong Xi Jinping sa kapangyarihan noong 2012.

Ang kanyang pagbaliktad sa polisiya sa buwang ito ay nangangahulugan na ang virus ay kumakalat na ngayon sa kalakhang hindi tsinek sa buong bansa na may 1.4 bilyong katao.

Gayunpaman, sa opisyal na estadistika isa pa lang ang namatay sa COVID sa nakalipas na pitong araw hanggang noong Lunes, dahilan para magduda ang mga eksperto at mga residente sa datos ng gobyerno. Ang numero ay taliwas sa naranasan sa mas hindi matao na bansa nang sila ay mag-reopen.

Sinabi ng mga doktor na lima hanggang anim na beses ang itinaas sa dagsa ng pasyente kaysa sa karaniwan, karamihan sa kanila ay matatanda. Sa tantya ng mga international experts sa kalusuugan ay milyun-milyon araw-araw ang na-impeksyon at sa hula ay hindi bababa sa isang milyon ang mamamatay sa COVID sa China sa susunod na taon.

Gayunpaman, determinado ang mga awtoridad na lansagin ang huling bakas ng kanilang mga patakaran sa zero-COVID.

Ang malaking hakbang tungo sa pagpapaluwag sa mga border ay nagpasigla sa international stock market noong Martes. Simula Enero 8, ititigil ng China ang utos sa mga darating na biyahero para sa isang quarantine, ayon sa National Health Commission (NHC) noong Lunes.

Walang opisyal na patakaran na nagbabawal sa mga Chinese na pumunta sa ibang bansa ngunit sa bagong panuntunan ay mas madali na para sa kanila ang makauwi.

Dumami ang naghahanap ng mga sikat na destinasyon

Ipinakita sa datos mula sa travel platform na Ctrip na sa loob ng kalahating oras matapos itong maibalita, ang paghahanap para sa mga sikat na cross-border na destinasyon ay tumaas ng sampung beses. Sa Macau, Hong Kong, Japan, Thailand, South Korea ang pinaka-gusto mapuntahan, ayon sa Ctrip.

Makikita sa datos ng Trip.com na ang mga papalabas na flight booking ay tumaas sa 254 porsyento noong Martes kumpara noong isang araw.

Gayunpaman, masasabi base sa mga ordinaryong Chinese at travel agency na ang pagbabalik sa normal ay aabutin pa ng ilang buwan, dahil na riyan ang mga alalahanin sa COVID at masinop pa sa paggastos dahil sa epekto ng pandemya.

Sa oras na magbukas muli ang border sa Hong Kong sa susunod na buwan, ang mga tao sa mainland China ay makakakuha ng bakunang mRNA na gawa ng BioNTech, na nakita na mas epektibo kaysa sa mga makukuha sa mainland.

I-downgrade ang panganib ng COVID

Ibababa ng China ang klasipikasyon ng COVID-19 sa hindi gaano mahigpit na Category B mula sa top-level Categorya A simula sa Enero 8, sabi ng awtoridad. Ibig sabihin hindi na mapipilitan ang mga awtoridad na i-quarantine ang mga pasyente at ang kasa-kasama nila at ang pagpapatupad ng lockdown.

Subalit habang nasasabik ang lahat sa unti-unting pagbabalik sa pamumuhay bago ang COVID, tumitindi ang presyur sa health-care system, na ayon sa mga doktor dinadagsa ang maraming ospital at inireport sa mga punerarya na tumaas ang nangailangan sa kanilang mga serbisyo.

Niluluwagan ng China ang mahigpit nitong mga patakaran sa COVID-19 kasunod ng mga protesta, ngunit kaakibat nito ang mas mataas na panganib na mahawaan ng virus sa bansa. Nagbabala ang mga eksperto na kung ang populasyon ay hindi nabakunahan nang maayos, maaaring lumitaw ang isang variant.

Ang mga nars at doktor ay hiniling na magtrabaho habang kahit may karamdaman at ang retiradong medical workers sa rural communities ay muling kinuha para magtrabaho at tumulong, ayo sa ulat ng state media. Ilan sa mga syudad naman ang nahirapan na makakuha ng suplay sa gamot para sa lagnat.

Ang pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo ay inaasahan na makakabawi ng malaki sa susunod na taon, pero mahirap ang tatahakin sa mga darating na linggo at buwan habang dumami ang mga workers na nagkakasakit.

Maraming mga tindahan sa Shanghai, Beijing at sa iba pang lugar ang nagsara nitong mga nakaraang araw dahil ang mga tauhan ay hindi makakatrabaho, habang ang ilan sa mga pabrika ay nagpadala nang marami sa kanilang mga workers para makapagbakasyon sa Lunar New Year holidays sa huling bahagi sa huling bahagi ng Enero.

Isang artikulo mula sa Thomson Reuters na isinalin sa Tagalog ni Rodge Cultura.