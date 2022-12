4,300 kustomer wala pang kuryente sa Fort Erie, Ont., state of emergency patuloy pa

Sinabi ni Redekop na ang mga tauhan galing pa sa malalayo gaya ng Sudbury, Ont., ay dumating na upang tulungan ang Canadian Niagara Power na maibalik ang kuryente sa mga residente ng Fort Erie.

Sinabi ng electric utility company noong Lunes ng umaga na may 20 na tig-dalawa na tao na line crew at anim na tig-dalawa katao na field crew ang patuloy na nagsisikap para maibalik ang kuryente sa Fort Erie.

Ang bayan ay matatagpuan sa Niagara Region, kabilang banda ng Niagara River sa tapat ng Buffalo, New York, na binabayo ng winter storm noong weekend.

PANOORIN | Ang mga makikita sa Fort Erie, Ont., sa paghupa ng winter storm.

Sinabi ni Redekop na ang Fort Erie, Wainfleet at Port Colborne ay patuloy isinailalim sa state of emergency, habang ang mga crew ay patuloy na nagtatrabaho sa mga linya ng kuryente at naghuhukay matapos ang nagdaan na bagyo.

Idineklara sa Niagara Region ang state of emergency matapos ang walang tigil na hangin at mapaminsala na snow sa mga lugar malapit sa Lake Erie at sa border ng U.S. noong Sabado.

Pinapakiusapan ng region ang mga residente na bibyahe patungo sa sentro na iwasan ang mga secondary na kalsada hangga’t maaari.

Inabisuhan ng Niagara Region na iwasan ang bumiyahe at hiniling sa mga drayber na tumabi para sa mga crew na nagtatanggal ng snow sa kalsada. Naglabas ito ng snow squall warning noong Lunes ng umaga, dahil sa inaasahan na malakas na hangin at tinatayang 15 hanggang 30 sentimetro ang inaasahan na snow hanggang sa darating na Martes ng hapon.

Isang artikulo ni Cara Nickerson ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Rodge Cultura.