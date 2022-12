Ilang ospital sa China dinagsa sa gitna ng COVID-19 wave ng bansa

Sabi nila walang bakanteng kama dito, sumisigaw siya sa kanyang telepono.

Habang nakikipaglaban ang China sa unang COVID-19 wave sa bansa, hindi na kinaya ng emergency wards sa maliliit na siyudad at bayan sa kanluran ng Beijing. Tinatanggihan sa emergency rooms ang mga ambulansya, ang kamag-anak ng mga nagkasakit ay naghahanap ng bakante na kama, at ang mga pasyente ay pinagkasya sa mga upuan sa pasilyo ng ospital at nakahiga sa sahig dahil sa kakulangan ng kama.

Ang matandang biyenan ni Yao ay nagkasakit noong isang linggo dahil sa coronavirus. Nagpunta sila noong una sa isang lokal na ospital, kung saan nakita sa pag-scan sa baga ang palatandaan ng pulmonya. Subalit hindi kaya ng ospital ang mga seryosong kaso ng COVID-19, ayon kay Yao. Sinabihan siyang pumunta sa malalaking ospital sa mga katabing lalawigan.

Sa loob ng dalawang araw, binisita ng mga mamamahayag ng Associated Press ang limang ospital at dalawang crematorium sa mga bayan at maliliit na lungsod sa Baoding at Langfang prefecture, sa lalawigan ng Hebei. Ang lugar ay sentro ng isa sa mga unang outbreak sa China matapos luwagan ang paghihigpit sa COVID-19 noong Nobyembre at Disyembre. Sa loob ng ilang linggo, ang rehiyon ay tahimik, habang nagkakasakit ang mga tao at nanatili sa bahay.

Marami na ngayon ang gumaling. Ngayon, matao ang mga pamilihan, puno ng mga kumakain ang restaurant at bumubusina ang mga sasakyan sa bumibigat na trapiko, kahit na kumakalat ang virus sa ibang bahagi ng China. Sa nakalipas na mga araw, sinabi sa headlines sa state media na ang lugar ay nagsisimulang bumalik sa normal na buhay.

Ngunit hindi normal ang buhay sa mga emergency ward at crematorium sa sentro ng Hebei. Kahit na bumalik sa trabaho ang kabataan at nabawasan ang linya sa mga klinika para sa may lagnat, marami sa matatanda sa Hebei ang naging kritikal ang kondisyon. Habang parami sila sa mga intensive care unit at funeral home, maaari itong senyales sa parating sa natitirang bahagi ng China.

Isang babae nakasuot ng personal protective equipment naglalakad sa isang kalye sa Beijing noong Lunes. Litrato: (Noel Celis/AFP/Getty Images)

Inireport ng gobyerno ng China na pito ang namatay sa COVID-19 mula nang naging mas maluwag sa paghihigpit noong Disyembre 7, na nagdala sa kabuuang nasawi sa bansa sa 5,241. Noong Martes, sinabi ng isang health official ng China na ang namatay sa pulmonya o respiratory failure ang opisyal na binibilang na COVID-19 ang ikinamatay, isang makitid na depinisyon na marami sa ikinamatay ang hindi kasamang nabilang na maiuugnay sa COVID-19 sa ibang mga lugar.

Sa tantya ng mga eksperto nasa pagitan ng isang milyon at dalawang milyon ang mamatay sa China sa katapusan ng susunod na taon, at nagbabala ang isang mataas na opisyal ng World Health Organization na ang paraan ng pagbibilang ng Beijing ay hindi sumasalamin sa totoong bilang ng mga namatay.

Sa Baoding No. 2 Hospital sa Zhuozhou noong Miyerkules, dumagsa ang mga pasyente sa pasilyo ng emergency ward. Ang mga nagkasakit ay humihinga sa tulong ng respirator. Humagulhol ang isang babae matapos sabihan ng mga doktor na pumanaw ang kanyang mahal sa buhay.

Napakasikip sa emergency room, tinaggihan ang mga ambulansya. Sinigawan ng isang medical worker ang kamag-anak na itinutulak ang pasyente mula sa dumating na ambulansya.

Inasikaso ng mga kamag-anak ang isang pasyente na naka-wheelchair sa emergency department ng isang ospital sa lungsod ng Bazhou sa hilagang lalawigan ng Hebei sa China noong Huwebes. Litrato: (Dake Kang/The Associated Press)

Sa dalawang araw na paglilibot sa rehiyon, ang mga mamamahayag ng AP dinaanan sa humigit-kumulang 30 ambulansya. Sa isang highway patungo sa Beijing, dalawang ambulansya ang magkasunod sa isa't isa, kumikislap ang ilaw, habang ang ikatlo ay dumaan sa kasalubong na direksyon. Dumadami ang komkontak sa mga dispatser, inireport ng mga opisyal sa lungsod ng Beijing na anim na beses ang itinaas sa mga emergency na tawag sa unang bahagi ng buwan.

Sinabi ng empleyado na ang crematorium ay nahihirapan

Ang ilang mga ambulansya ay papunta sa mga punerarya. Sa Zhuozhou crematorium, ang mga hurno ay overtime sa nagsusunog habang nahihirapan ang mga manggagawa na kayanin ang pagdami sa mga namatay sa nakaraang linggo, ayon sa isang empleyado. Sa tantya ng isang manggagawa sa funeral shop nagsusunog siya ng 20 hanggang 30 bangkay sa isang araw, tumaas mula sa tatlo hanggang apat lang bago nagluwag ng patakaran sa COVID-19.

Napakaraming tao ang namamatay, sabi ni Zhao Yongsheng, nagtatrabaho sa isang funeral goods shop malapit sa isang lokal na ospital. Nagtatrabaho sila araw at gabi, ngunit hindi nila kayang sunugin lahat.

Sa isang crematorium sa Gaobeidian, nasa 20 kilometro sa timog ng Zhuozhou, dinala ang bangkay ng isang 82-anyos na babae mula sa Beijing, dalawang oras ang ibiniyahe, dahil puno ang mga punerarya sa kabisera ng China, ayon sa apo ng babae na si Liang.

Sabi nila kailangan namin maghintay ng 10 araw, sabi ni Liang, na kanyang apelyido lang ang binigay dahil sa sensitibo na sitwasyon.

Sa loob ng dalawang oras sa Gaobeidian crematorium noong Huwebes, napansin ng mga mamamahayag ng AP ang tatlong ambulansya at dalawang van na ibinababa ang mga bangkay. Isang daan o higit pang mga tao ang grupo na nagsiksikan, suot ng iilan ang tradisyonal na puting Chinese na damit para sa pagluluksa.

'Kontrolado ang lahat,' sabi ng opisyal

Kahit na pa ang anecdotal evidence at modelling ay nagpapakita na maraming tao ang nagkakasakit at namamatay, itinatanggi ng ilang opisyal sa Hebei na malaki ang epekto ng virus.

Walang tinatawag na pagsabog sa mga kaso, ang lahat ay kontrolado, sabi ni Wang Ping, administrative manager ng Gaobeidian Hospital, na nagsalita sa main gate ng ospital. Nagkaroon ng bahagyang pagbaba sa mga pasyente.

Sinabi ni Wang na isa sa bawat anim lamang sa 600 na kama ng ospital ang okupado, subalit pinayagan ang mga mamamahayag ng AP na makapasok. Dalawang ambulansya ang dumating sa ospital sa loob ng kalahating oras na naroon ang mga mamamahayag, at sinabi ng kamag-anak ng isang pasyente sa AP na pinaalis sila sa emergency ward ng Gaobeidian dahil puno ito.

Isang artikulo ni Dale Kang ng Associated Press na isinalin sa Tagalog ni Rodge Cultura.