Bagyo nag-iwan ng libu-libong katao sa Canada sa dilim

Ang pinakabagong balita:

Mga babala sa panahon o pahayag patuloy pa sa karamihan ng mga lalawigan at teritoryo Linggo ng gabi.

Vancouver at southwestern British Columbia B.C. naglabas ng babala ng pag-ulan, pagbaha; apat patay matapos bumaliktad ang isang bus sa Southern Interior.

Libu-libo pa sa mga kustomer ang walang kuryente sa Ontario, Quebec at New Brunswick.

Via Rail muling kinansela ang biyahe sa lahat ng tren sa pagitan ng Toronto-Ottawa at Toronto-Montreal na nakaiskedyul sana sa Lunes.

Dalawang tawiran sa border sa Niagara muling binuksan, dalawang iba pa patuloy na sarado.

Libu-libong katao ang nananatiling walang kuryente sa Araw ng Pasko sa Canada dahil sa peligrosong kondisyon ng bagyo ng snow na tatlong araw na sa ilang mga lugar, na pumwersa rin sa kanselasyon sa biyahe ng mga eroplano at tren.

Ang Alberta, Saskatchewan, Prince Edward Island [P.E.I.], New Brunswick at Newfoundland at Labrador ang tanging mga rehiyon na hindi apektado ng babala o pahayag sa lagay ng panahon mula sa Environment Canada magpahanggang 8:30 ng gabi ET noong Linggo.

Araw ng Pasko na walang kuryente

Noong Linggo ng gabi, ang Hydro One ay nag-ulat na higit sa 32,000 sa mga kustomer nila ang walang kuryente sa Ontario, bumaba mula sa 54,000 sa unang bahagi ng naturang araw, habang ang Hydro-Québec ay sinabing higit sa 83,000 ng kanilang kustomer ang nasa dilim pa rin.

Para sa mga taong nawalan ng kuryente makaraang araw ng Biyernes, maaaring mas magiging mahaba pa ang paghihintay.

Snow, lamig at kawalan ng kuryente sa mga susunod na araw

Inaasahan ng ilang probinsya ang hindi magandang kondisyon ng panahon at pagkawala ng kuryente na magpapatuloy ngayong linggo.

Naglabas ang British Columbia ng weather statement noong Linggo na ang snow at freezing rain sa Southern Interior ng lalawigan ay nasa forecast na magtatagal hanggang Martes.

Ang malakas na buhos ng snow sa Saskatchewan noong Linggo ay humina ngunit sinabi ng Environment Canada na ang malamig na panahon ay makakaapekto sa mga rehiyon hanggang sa Boxing Day, na mas makapal na snow ang maranasan sa Martes at Miyerkules.

Inilsta din sa website ng environment agency na bantayan ang snow squalls sa ilang rehiyon sa Ontario, karamihan ay magmumula sa Lunes na magpapatuloy hanggang sa Martes.

Naghuhukay ang rehiyon ng Niagara

Samantala, nagising noong Linggo ang mga residente sa Fort Erie, Ont., at mga karatig lugar sa katimugang rehiyon ng Niagara na kinailangang maghuhukay ng niyebe at tignan ang pinsala ng bagyo.

Nagdeklara ng state of emergency ang Niagara region Sabado ng gabi sa dahil sa pagkaputol ng kuryente at hindi madaanan na mga kalsada; Ang Chatham-Kent sa timog-kanluran ng Ontario ay nagdeklara rin ng state of emergency noong Sabado makaraang ang kondisyon ng kalsada ay naging sanhi sa maraming aksidente atdaan-daang katao ang na-stranded.

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Hindi pa inalis ang state of emergency sa alinmang rehiyon magpahanggang noong Linggo ng gabi, ayon sa kanilang mga website.

Sinabi ng Niagara Power sa isang pahayag sa tweet na nagsimula ang araw na may 14,000 na kustomer ang nawalan ng kuryente, at 9,600 naman sa kanila ay wala pa ring kuryente pagsapit ng alas 4 ng hapon ET.

Dalawang tawiran ng border sa Niagara region ang muling binuksan noong Linggo. Ang Niagara Falls Bridge Commission, sa website nito, sinabi na ang Rainbow at Lewiston-Queenston bridges ay muling binuksan sa trapiko sa magkabilang direksyon, subalit nagbabala ang komisyon sa biyahero na mas mahabang ang oras ng paghihintay.

Ang Whirlpool bridge, para sa mga may hawak ng NEXUS card lamang, nananatiling sarado sa magkabilang direksyon. Ang Peace Bridge, na pinatatakbo ng Buffalo and Fort Erie Public Bridge Authority, ay sarado pa rin.

Tren sa Ontario, Quebec kanselado sa Boxing Day

Sa isang tweet Linggo ng gabi mula sa Via Rail ay ipinaalam na ang lahat ng tren na naka-iskedyul para sa biyahe sa Disyembre 26 sa pagitan ng Toronto-Ottawa at Toronto-Montreal ay kakanselahin, dalawang araw matapos madiskaril ang tren ng CN na dahilan sa kanselasyon noong Araw ng Pasko.

Ang mabangis na panahon ng taglamig nagpatigil sa paglipad ng mga eroplano at siyam na tren ang na-stranded sa pagitan ng Ontario at Quebec, na sa ilang mga kaso ay nag-iwan sa mga pasahero na walang pagkain o tubig nang higit sa 12 oras.

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Muling nagbukas ang mga kalsada sa pagitan ng dalawang lalawigan na isinara Bisperas ng Pasko.

Noong Linggo bandang 9 ng umaga ET, ang Highway 417 mula Ottawa hanggang sa border ng Quebec ay muling binuksan sa magkabilang direksyon.

Ang kahabaan ng nasabing highway isinara o bahagyang isinarado mula alas 11 ng umaga noong Sabado matapos magkabanggaan ang tatlong sasakyan.

Bumuti na ang kondisyon sa Highway 401 makaraan ang Sabado ng gabi. Di-nagtagal pagkatapos ng alas-10 sa umaga noong Linggo, sinabi ng Ontario Provincial Police OPP na ang buong highway sa silangang Ontario mula sa border ng Quebec hanggang Quinte West ay muling binuksan.

Inaasahan ang snow squalls sa bahagi ng N.B.

Sa New Brunswick, naiulat ang power outage sa halos lahat ng bahagi ng lalawigan makaraang bayuhin ng dalawang araw na malakas na pagbugso ng hangin at malakas na ulan.

Noong Sabado, ang New Brunswick ay naharap sa isa sa pinakamalawak na kawalan ng kuryente sa lalawigan sa nagdaang dekada, na mahigit 71,000 sa kustomer ang walang kuryente sa kasagsagan ng outage.

Sinabi ng N.B. spokesperson na si Marc Belliveau na higit sa 500 na tauhan at 30 kontratista ang kumilos para maibalik ang kuryente. Humigit-kumulang 3,000 mga kustomer ang wala pang kuryente bago mag-10 ng gabi AT, batay sa N.B. power outage map (bagong window).

Naglabas ang Environment Canada ng special weather statements para sa Fundy coast at sa kahabaan ng timog-silangan ng New Brunswick, na nagsabi na ang sno squalls ay inasahan sa buong Linggo ng umaga.

Nakamamatay na aksidente ng bus sa B.C. Southern Interior

Kabilang sa mga rehiyon na nakaranas ng makapal na pagbagsak ng snow ang Southern Interior sa British Columbia, kung saan apat katao ang namatay sa pagbaliktad ng pampasaherong bus noong Sabado, kumpirma ng Royal Canadian Mounted Police RCMP noong Linggo. Mahigit 50 katao ang dinala sa mga ospital; walo ang nasa ospital pa noong Linggo ng hapon, dalawa sa kanila nasa malubhang kondisyon, ayon sa health officials.

Kaugnay na ulat

Ang bagyo na humampas sa katimugang bahagi ng lalawigan noong Biyernes ay humantong sa daan-daang kanselasyon ng flight at ang pagsasara ng mahahalagang arterial bridge sa Metro Vancouver, gayundin sa mga suspensyon ng ferry at peligro ng avalanche sa ibang lugar sa British Columbia B.C.

Karamihan sa mga flight at ferry ay nagpatuloy sa serbisyo noong Sabado, bagama't may ilang mga naiulat na pagkaantala, ayon sa mga opisyal ng airport ng Vancouver at B.C. Ferries.

Basahin ang buong istorya dito (bagong window).

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Rodge Cultura.