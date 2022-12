King Charles inalala ang ina, patuloy aniya ang ‘tiwala sa tao’ ni Elizabeth

Nagbigay pugay si King Charles sa kanyang namayapang ina, si Queen Elizabeth, sa kanyang unang talumpati sa kapaskuhan bilang hari, na itinaguyod ang kanyang pagtitiwala sa komunidad at sa kanila na yumakap nito sa panahon ng pagsubok.

Ang Pasko ay partikular na masakit para sa atin lahat na nawalan ng mga mahal sa buhay, sabi ni Charles mula sa St. George's Chapel sa Windsor Castle sa Inglatera.

Dama natin ang kanilang pagkawala sa bawat pamilyar na ikot ng panahon ng paskuhan at iniisip natin sila sa bawat yugto na ating pinahahalagahan.

Si Elizabeth, ang pinakamatagal na naging reyna sa Britanya, na pumanaw noong Setyembre sa edad na 96 matapos ang pitong dekada na paglilingkod sa trono. Si Charles, 74, ang pumalit sa kanya sa kapangyarihan at ang tagapamuno ng Canada.

Sa napamahal sa atin na awiting O Little Town of Bethlehem, kinakanta natin kung paano 'sa iyong madilim na kalsada ay nagbigay ilaw ang walang hanggang liwanag' sabi niya.

Ang pananalig ng aking ina sa kapangyarihan sa liwanag na iyon ay isang mahalagang bahagi ng … kanyang tiwala sa mga tao. At ito ay isang bagay na malaking bahagi sa buong puso ko.

Pinuri rin ni Charles ang mga taong nakakatugon, nang may kabutihan at malasakit, sa buhay ng kapwa, kabilang na ang health-workers, guro, at mga tumutugon sa emergency, dahil sa pagsabuhay sa paniwalang iyon.

Sa panahon ng matinding pagkabalisa at pagdurusa — saan man sila sa mundo na nahaharap sa kaguluhan, gutom o kalamidad — o kaya doon sa nasa kanilang tahanan na naghahanap ng paraan para magkaroon ng pambayad sa kanilang mga bayarin at panatilihin na ang kani-kanilang pamilya ay may pagkain at mapainitan, nakikita natin [ang kapangyarihan ng liwanag] sa kabutihang-loob ng mga tao sa ating bansa at sa mga Commonwealth na nakahandang tumugon para sa ibang tao na nahihirapan.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Rodge Cultura.