Malakas na winter storm ginambala ang holiday plans sa buong Canada

Ngayong holiday season sa Canada, may tunay na buffet ng weather warnings sa menu.

Mamili ka: extreme cold, Arctic outflow, winter storm, snowfall warning, rainfall warning, wind warning, storm surge, blowing snow, blizzard at ice fog.

Kung nakatira ka sa ibang parte ng Canada, may tsansa na ikaw ay nasa ilalim ng isa sa warnings o advisories ngayon.

Ang warning map ng Environment Canada ay mas namumula kaysa sa watawat — sa loob ng pinaka-busy na panahon ng season.

Isang malaking bagyo sa Ontario at Quebec, messy winter mix sa British Columbia, extreme cold sa ilang parte sa West, at malakas na ulan at hangin sa Atlantic Canada na nakakaapekto sa biyahe, sanhi ng pagkawala ng kuryente at maraming aksidente sa daan.

375,000 walang kuryente sa Ontario, Quebec

Hydro One, ang pinakamalaking electricity grid sa Ontario, ay sinabi na ang mga crew ay rumesponde na sa significant power outages Biyernes ng umaga habang nanalasa ang malakas na hangin sa buong probinsya. Ipinakita ng outage map ng utility na humigit-kumulang 70,000 na mga kostumer ang nawalan ng kuryente as of 3:10 p.m. ET. Ang outage map ng Hydro-Québec ay ipinakita na 340,241 na mga kostumer ang walang kuryente as of 9 p.m. ET.

Iniulat ng pulis sa southwestern Ontario ang mga aksidente na sangkot ang 100 na behikulo (bagong window), kabilang ang 50 hanggang 60 na car pileup sa Highway 402. Ang highway sections — kasama ang Highway 401 mula sa Tilbury hanggang London — at rural roads ay sarado rin sa ilang lugar.

Sinabi ng Ontario Provincial Police na madulas, slushy at puno ng natumbang puno at linya ng kuryente ang mga daan, ang ilang lugar nakakaranas ng mababa hanggang zero visibility.

Kanseladong flights

Kinansela ng WestJet ang flights sa mga paliparan ng Ontario, Quebec at British Columbia. Sinabi ng Air Canada na kinansela nito ang ilang flights sa Ottawa, Montreal at Toronto noong Biyernes, kasama ang lahat ng flights mula sa downtown island airport ng Toronto.

Sa B.C., pangunahin sa South Coast, kasama ang Vancouver, may babala ng isang messy mix. Ang bus services, ferry sailings at flights ay naapektuhan lahat.

Ang mga tulay ng Port Mann at Alex Fraser sa Fraser River sa Metro Vancouver ay sarado dahil sa namuong yelo sa kable ng tulay.

Sinabi ng BC Hydro na mahigit 5,000 na mga kostumer ang nawalan ng kuryente sa buong probinsya, ang pinakamalaking outages ay naka-concentrate sa buong Vancouver at sa Lower Mainland.

Hindi naman ganoon kasama sa ibang lugar sa bansa, pero hindi rin ito mabuti:

Napakalamig pa rin sa ilang parte ng Yukon, Northwest Territories, northern B.C. at sa Prairies, na may temperatura na nasa –40s o –50s C, depende sa rehiyon.

Ang malakas na pag-ulan ay inaasahan sa Atlantic provinces, na may malakas na hangin, storm surge o freezing rain sa ilang rehiyon. Nagbabala ang Environment Canada na ang pagmamaneho ay delikado. Nagbabala ang electrical utilities sa mga residente na maghanda para sa potensyal na power outages, at ang airline departure boards sa Halifax airport ay nagpapahiwatig ng delays at cancellations ng ilang flights noong 10:30 a.m. AT.

Ang Marine Atlantic ferry Blue Puttees mula Nova Scotia papuntang Port Aux Basques, N.L., ay hindi makadaong Biyernes ng umaga, dahil sa maalon na karagatan, at kailangan bumalik sa North Sydney, N.S. Sinabi ni spokesperson Darrell Mercer na 446 na mga pasahero ang hindi makakabiyahe patungong Newfoundland hanggang Sabado ng gabi dahil sa storm cancellations.

Ang Confederation Bridge sa pagitan ng New Brunswick at Prince Edward Island ay sarado sa trapiko mula 6 p.m. hanggang "magbago ang kasalukuyang sitwasyon ng panahon."

Isang artikulo ni John Mazerolle, (bagong window)CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.