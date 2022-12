Prime Minister Trudeau at pamilya magbabakasyon sa Jamaica

Sinabi ng Prime Minister’s Office na si Trudeau ay mananatiling in constant contact sa Ottawa habang nagbabakasyon at patuloy na ibi-brief at ia-update tungkol sa mga isyu.

Sinabi rin ng Prime Minister’s Office PMO na nag-tsek ito sa federal ethics commissioner para tiyakin na sumusunod ito sa guidelines bago ang naturang biyahe.

Napag-alaman na si Trudeau ay lumabag sa conflict-of-interest rules noong 2017 matapos magbakasyon sa pribadong isla ni Aga Khan noong 2016 sa Bahamas.

Kailangan lumipad ang prime minister sa Royal Canadian Air Force plane para sa mga kadahilanang pangseguridad, kahit na para ito sa personal travel.

Ang flights ng pamilya papunta at mula sa Costa Rica noong Christmas holiday taong 2019 ay ginastusan ng gobyerno ng $57,000 at libo-libo pa ang nagastos sa pananatili ng flight crew sa San Jose.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.