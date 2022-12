WestJet kinansela ang flights mula B.C. at Ontario dahil sa winter storms

Sa isang pahayag noong Huwebes ng gabi, sinabi ng airline na ang mga kanselasyon ay makakaapekto sa 126 flights at limang paliparan sa B.C. at 140 flights sa limang paliparan sa Ontario at Quebec.

Ginawa ng WestJet ang desisyon dahil sa prolonged at extreme weather events sa buong Canada.

Sa B.C., sinabi ng WestJet na kinansela nito ang lahat ng flights na paparating at papaalis mula sa Vancouver International Airport simula 11:50 n.g. PT Huwebes hanggang Biyernes ng hapon, depende sa lagay ng panahon. Ang mga flight ay kinansela rin sa Abbotsford International Airport, Victoria International Airport, Nanaimo Airport at Comox Airport.

Ang pangalawang significant winter storm system ay naka-forecast na dadating sa Vancouver at Southern B.C. region Huwebes ng gabi.

Sa Ontario, sinabi ng WestJet na kinansela nito ang lahat ng flights na paparating at papaalis ng Toronto Pearson International Airport, simula 9 n.u. ET Biyernes hanggang sa pagtatapos ng hapon.

Isang major winter storm ang naka-forecast na tatama sa Ontario Biyernes at Sabado.

Maaapektuhan ng service suspension ang iba pang paliparan sa Ontario at Quebec, kasama ang Ottawa International Airport, London International Airport, Region of Waterloo International Airport at Montreal-Pierre Elliott Trudeau International Airport.

Nitong Biyernes ng umaga, ang Air Canada ay iniuulat din na kinansela nila ang departures mula sa Pearson, kasama ang Vancouver, Ottawa at Montreal, gayundin ang ibang domestic flights at ilan na patungong Estados Unidos.

PANOORIN | Airport service bumagsak dahil sa matinding winter weather:

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.