TikTok employees ginamit ang user data ng journalists para maghanap ng leak

Sinabi ng ByteDance na in-access ng mga empleyado ang data upang subukan na i-identify ang potensyal na koneksyon sa pagitan ng staff at ng dalawang mamamahayag, na nagtrabaho para sa BuzzFeed at sa Financial Times, kasunod ng pag-leak ng impormasyon ng kompanya.

Matapos ang imbestigasyon, na isinagawa ng isang outside law firm, ang isang empleyado ng ByteDance ay nag-resign at tatlo ang sinibak, iniulat ng New York Times (bagong window). Ang dalawa sa mga empleyado ay nakabase sa Tsina at ang dalawa pa ay nasa Estados Unidos.

Ibinahagi ng kompanya ang resulta ng imbestigasyon sa isang email sa staff ngayong Huwebes.

Ang pag-amin ng ByteDance ay maaaring makadagdag sa pressure na hinaharap ng TikTok sa Washington mula sa mga mambabatas at administrasyon ni Biden tungkol sa security concerns ng U.S. user data.

Noong isang taon, sinabi ni Prime Minister Justin Trudeau na ang electronic spy agency ng Canada ay binabantayan rin ang security threats na maaaring magmula sa TikTok.

Isang artikulo ng Thomson Reuters na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa CBC News