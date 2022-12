Halos lahat ng surgeries na na-postpone dahil sa COVID-19 nakumpleto na

Sa isang progress report na inilabas noong Lunes, sinabi ni Health Minister Adrian Dix na ang surgery volumes ay mas mataas na ngayon kaysa kung nasaan ito bago nagsimula ang pandemya.

Ipinapakita natin na kapag ang surgeries ay na-postpone, mabilis na nire-reschedule ito ng mga pasyente, at inilalarawan natin ang lakas ng ating B.C. surgical system na malagpasan ang hamon na isagawa ang surgeries na kailangan ng mga pasyente, ani Dix sa isang news release.

Ang scheduled at non-urgent surgeries ay unang na-postpone noong Marso 16, 2020 sa simula ng unang wave ng pandemya upang ihanda ang medical system para sa mga pasyente ng COVID-19. Ito ay pansamantalang ipinatigil sa ilang okasyon dahil sa mga bagong surge ng COVID, extreme weather at staff shortages.

Ayon sa probinsya, mula Nobyembre 10, 99.9% ng 14,783 na pasyente na na-postpone ang surgeries noong unang wave at gusto pa rin maoperahan ang naisagawa na ang procedures, gayundin ang 99.2% ng 3,166 na pasyente na na-delay noong pangalawa at pangatlong waves, at 98% ng 6,620 na pasyente noong ikaapat at ikalimang waves.

Sa kalagitnaan ng 2022-23 fiscal year, sinabi ng health ministry na 4% na mas maraming surgery ang naisagawa kaysa sa parehong period noong 2019.

Nangako si Dix na kung mauuwi ang pinakahuling surge sa respiratory illnesses sa surgery postponements ulit, mabilis naming ire-reschedule ang mga surgery na iyon.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.