Shops na nakadepende sa worker foot traffic problemado dahil sa mga bakanteng opisina

Ang office tower vacancy rate ng Vancouver ay trumiple mula 2019, habang ang sa Montreal ay dumoble.

Nakakatakot ba ito? Oo, talagang nakakatakot, ani Fatima Santos na nagpapatakbo sa Saudade, isang maliit na shop sa Union Station sa Toronto na nagtitinda ng housewares na inangkat mula sa Portugal.

Si Fatima Santos ay nagpapatakbo ng negosyo na nakadepende sa foot traffic sa Union Station sa Toronto. Litrato: CBC News / Laura MacNaughton

Ang shop ay opisyal na nagbukas noong Marso 2020, sa parehong araw nang i-shut down ng probinsyal na gobyerno ang lahat ng non-essential businesses.

Muli siyang nagbukas ngayong taon, umaasa na babalik ang mga bagay sa normal, pero kung ano ang normal sa panahong ito ay hindi tumutugon sa mga expectation bago magpandemya.

Nakikita namin na tumataas ang aming sales at nakikita rin namin na dumadami ang foot traffic. Pero, ito ba ay gaya ng pre-pandemic? Hindi. Pero mas nagiging OK na ba? Oo, sinabi niya sa CBC News.

Ang istorya na ito ay maririnig sa buong bansa para sa mga negosyo na nakalinya sa underground paths at side streets na nagkokonekta sa mga office tower at nakadepende sa daloy ng mga nag-oopisina sa loob at labas ng sentro ng downtown.

Sa halos bawat pangunahing lungsod sa Canada, nakita ang dramatikong pagbagsak ng mga kostumer.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.