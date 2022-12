Trudeau ibinasura ang pitch na magpataw ng windfall tax sa sektor ng enerhiya, grocery

Ang huling bagay na gusto nating gawin ay magpataw ng buwis na ipapasa lang ng mga tao sa konsyumer, ani Trudeau sa kanyang year-end interview kay CBC News Chief Political Correspondent Rosemary Barton.

Iniulat ng Statistics Canada na ang annual food inflation rate ay umabot sa 11.4% noong nakaraang buwan, tumaas mula 11% noong Oktubre.

Ang presyo ng gasolina ay bumaba ng 3.6% ngunit tumaas pa rin ng 13.7% kumpara kung nasaan ito noong nagdaang taon.

Nananawagan ang New Democratic Party NDP sa pederal na gobyerno na magpataw ng windfall tax sa sektor ng langis at gasolina at sa grocery store chains — mga negosyo na inakusahan ni party leader Jagmeet Singh na nag-e-engage sa greedflation.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.