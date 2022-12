Winter storm paparating sa Toronto at GTA bago ang major holiday travel days

Sinabi ni Environment Canada warning preparedness meteorologist Steven Flisfeder sa CBC News na ang flash freeze kasama ng high winds at snow ay nangangahulugan na ang bagyo ay may potensyal na makasira ng mga puno at magpatumba ng mga linya ng kuryente.

Ang kondisyon na ito ay gagawin ding mahirap ang pagmamaneho, aniya. Kung maaari, subukan na i-postpone ang anumang pagtitipon hanggang Linggo, aniya.

Nag-abiso ang Toronto Pearson Airport, ang pinakamalaki sa Canada, noong Miyerkules na ang mga flight ay maaaring maapektuhan ng masamang taya ng panahon.

Malaki ang posibilidad na kung meron kang flights, maaaring ma-delay ito at the very least, ani Flisfeder.

Ang utilities ay naghahanda na rin para sa posibilidad ng mga brownout. Sinabi ni Joseph Muglia, direktor ng system operations at grid automation sa Hydro Ottawa, na ang standby crews ay inayos na sa 24 oras na rotations para tumugon sa anumang isyu.

Umaasa kami na hindi tayo magkakaroon ng matagal na mga brownout, pero lagi itong posible, ani Muglia.

Palakihin ang larawan (bagong window) Ang timeline ng paparating na winter storm sa Ontario. Litrato: Twitter / Environment Canada

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.