Canada kumilos para one-fifth ng vehicle sales ay maging electric simula 2026

Pagsapit ng 2030, ayon sa plano ng pederal na gobyerno, ang mandate ay tatamaan ang 60 porsyento ng lahat ng sales, at pagdating ng 2035, bawat passenger vehicle na ibinenta sa Canada ay kailangan electric.

Sinabi ng parliamentary secretary ni Guilbeault na si Julie Dabrusin sa pag-anunsyo ngayong Miyerkules ng mga bagong target na ang polisiya ay tungkol sa pagtitiyak na ang Canadians ay may access sa mga sasakyan na gusto nila.

Ang manufacturers o importers na hindi maaabot ang sales targets ay maaaring maharap sa penalties sa ilalim ng Canadian Environmental Protection Act sa pamamagitan ng isang phased-in approach.

Marami pang dapat gawin ang Canada bago marating ang unang target sa 2026.

Sa unang anim na buwan ng taon, ang sales ng fully-electric at plug-in hybrid vehicles ang bumuo sa 7.2 porsyento ng bagong car registrations. Para sa kabuuan ng 2021, ang share ay 5.2 porsyento.

Sa ilalim ng draft regulations, na pormal na ilalathala sa Disyembre 30, pino-propose ng gobyerno na i-track ang sales sa pamamagitan ng pag-iisyu ng credits para sa vehicle sales.

Ang fully electric cars at trucks ay magiging mas malaki ang halaga ng credit kaysa sa plug-in hybrid versions, bagama’t kinikilala ng gobyerno na ang plug-in hybrids ay mananatiling in demand sa rural at northern areas.

Tutuparin ng mandate ang pangako ng mga Liberal noong 2021 na eleksyon. Ito ang unang pangunahing set ng mga regulasyon na lumabas mula sa emissions reduction plan ng gobyerno na inilathala noong Abril.

Ang plano na iyon ang road map ng Canada sa pagtupad sa layunin nito na bawasan ang greenhouse gas emissions sa lahat ng sektor sa isang lebel sa 2030 na 40 hanggang 45 porsyento na mas mababa kung ano ito noong 2005.

Ang passenger vehicles ang nag-a-account para sa kalahati ng lahat ng road transportation emissions at humigit-kumulang 10 porsyento ng total emissions ng Canada sa lahat ng sektor.

Bago ang aksyon ngayong Miyerkules, may mga target na ang Canada para sa electric vehicle sales. Pero hindi ito kayang ipatupad at ang gobyerno ay hindi nagtagumpay sa pagpupuwersa sa car companies na taasan ang bilang ng electric vehicles na available para ibenta.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.