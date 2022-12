Kalye sa Pilipinas naging Christmas wonderland na may Santa at snow

Kabilang sa features sa kapitolyo ng Maynila ang dose-dosenang kumukutikutitap na Christmas figurine, inayos na mga ilaw sa kahabaan ng kalye, at mahigit 50 sako ng rock salt na kinokober ang kalye upang makalikha ng isang wintry look sa isang siyudad kung saan ang temperatura ay naglalaro sa 30 degrees Celsius.

Napuno ng pampaskong mga ilaw at dekorasyon ang isang kalye sa Maynila. Litrato: Reuters

May mga life-size na Santa Claus. Litrato: Reuters

Ang palabas ay gawa ng isang Pilipinong negosyante na si Irene Tan, 55-anyos, na ang passion para sa pag-decorate sa kanyang bahay ay lumaki na sa nakalipas na 15 taon para isama ang kanyang mga kapitbahay at ngayon ang kanilang buong kalsada.

Meron ding artificial snow! Litrato: Reuters

Certified Christmas wonderland nga ang kalyeng ito sa Pilipinas. Litrato: Reuters

Ang Pasko ay tungkol sa pagmamahal at pagbabahagi ng iyong blessings. Tuwing nakikita ko ang mga bata na nakangiti at nag-e-enjoy kasama ang mga kaibigan at kanilang mga magulang, kapag naglalaro sila at kumukuha ng mga picture, ibang klase ito na fulfillment, ani Tan.

Si Irene Tan, isang negosyanteng Pilipino, ang naglagay ng Christmas lights at decor sa kanilang kalsada. Litrato: Reuters

Kahit 30 degrees Celsius ang karaniwang temperatura sa Pilipinas sa ganitong panahon, hindi ito alintana ng mga dumadayo sa kalye na tila isang Chritsmas wonderland. Litrato: Reuters

Isang artikulo ng Reuters na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.