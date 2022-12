8 tinedyer na babae kinasuhan sa pagkamatay ng lalaki sa Toronto

Tinatawag ng pulisya ang insidente na isang swarming at sinusubukan pang kumpirmahin kung paano nagkakilala ang mga babae.

Kuwento ng saksi na kasama ng biktima sa CBC Toronto, na hindi pinangalanan dahil miyembro ito ng vulnerable community, na siya ay naninigarilyo kasama ang lalaking biktima sa labas ng shelter nang nilapitan sila ng grupo ng mga tinedyer at sinubukan na kunin ang kanyang bote ng alak.

Sa puntong ito, sinabihan ng biktima ang grupo ng mga tinedyer na pabayaan sila, ayon sa babaeng saksi.

"Prinotektahan niya ako," dagdag pa ng saksi.

Dito na sinimulang suntukin ng grupo ng mga babae ang lalaki ng ilang beses, aniya. Natakot sa nakitang karahasan, lumakad siya papalayo sa eksena habang sinundan ng isa sa mga babaeng tinedyer. Ayon sa saksi, nakakita siya ng maraming dugo.

Bleeding, bleeding, bleeding. Hindi ko alam kung may kutsilyo sila or what. Natakot lang ako, aniya. "Sa tingin ko sinaksak siya sa tiyan."

Pagkatapos pumunta siya sa shelter at dinalan ang lalaking biktima ng tubig. Hindi ko alam na mamamatay siya, aniya.

Sa isang news conference noong Martes, sinabi ni Toronto police Det.-Sgt. Terry Browne na ang biktima ay binugbog at sinaksak ng grupo, na kabilang ang tatlong 13-anyos, tatlong 14-anyos at dalawang 16-anyos.

Lahat ng walong kabataan ay kinasuhan ng second-degree murder.

Ang kanilang pagkakakilanlan ay prinotektahan ng Youth Criminal Justice Act.

Sinabi pa ni Browne ngayong Miyerkules na naniniwala ang mga imbestigador na nagkaroon ng attempted theft -— "malamang ng isang bote ng alak" — sa initial phase ng nakamamatay na insidente.

Panoorin ang ulat ng CBC News sa bidyo na ito:

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Isang bidyo ng CBC News na isinalin ang description sa Tagalog ni Catherine Dona.