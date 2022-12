[Ulat] Amazon inanunsyo ang 1st Filipino original film na ipapalabas sa Prime Video

Pinamagatang Sampung Mga Kerida (Ten Little Mistresses), ito ay isang murder-mystery comedy film na idinerehe ni Jun Robles Lana tampok ang mahuhusay na Pilipinong aktor na sina John Arcilla, Eugene Domingo, Christian Bables, Pokwang, Arci Muñoz, Carmi Martin at Agot Isidro.

Isa sa mga bida sa pelikulang 'Ten Little Mistresses' ang batikang aktres na si Eugene Domingo. Litrato: clickthecity.com

Ayon kay Lana, maaasahan ng mga manonood ang pinakamalaki, pinaka-wild, pinaka-campy na pelikula tungkol sa mga kerida na tataob sa lahat ng mistress movies. Samantala, layunin naman ng naturang pelikula na ipakita sa mga manonood sa buong mundo ang talento ng Filipino filmmaking community.

Hindi naman itinago ni David Simonsen, ang direktor ng Prime Video para sa Southeast Asia, ang kanyang tuwa tungkol sa naturang proyekto. Kami ay excited na maging tahanan para sa nangungunang mga storyteller tulad ni Jun, at umaasa kami na makipag-partner sa marami pang iba.

10 kerida, 10 suspek

Iinog ang istorya ng Sampung Mga Kerida sa bilyonaryo na si Valentin Esposo na gagampanan ng batikang aktor na si John Arcilla.

Ang award-winning na Pilipinong aktor na si John Arcilla ang gaganap sa nabiyudong bilyonaryo na si Valentin Esposo. Litrato: clickthecity.com

Ang 10 kerida ni Valentin, na naglalaban-laban para maging bagong legal na asawa ng mayamang biyudo, ay naging mga suspek matapos matagpuan ang kanyang walang buhay na katawan. Dito nagsimula ang karera upang patunayan ang kanilang pagiging inosente at ang paghahanap sa tunay na killer.

Iinog ang istorya sa sampung kerida na maglalaban upang maging legal na asawa ni Valentin Esposo. Ngunit nang makita siyang patay, lahat ng 10 babae ay naging prime suspects. Litrato: Instagram / @itspokwang27

Nag-uumapaw sa over-the-top na mga kasuotan at mga karakter na may malalaking personalidad, ang pelikula ay magbibigay sa mga manonood ng isang engrandeng palabas na talagang aabangan.

Ang Sampung Mga Kerida ay magiging available sa Prime Video sa Pilipinas at sa mahigit 240 na bansa at teritoryo simula Pebrero 15, 2023.

Ang pelikula ay prinoduce ni Perci Intalan at ng Idea First Company.