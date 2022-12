Iranians sinubukang mag-hire ng private investigator sa Canada para mag-espiya

Si Kiya Sadeghi ay wanted ng FBI sa Estados Unidos kasama ang tatlo pang ibang Iranian intelligence operatives para sa diumano ay pagbabalak na kidnapin ang exiled Iranian journalist at aktibista na si Masih Alinejad mula sa kanyang tahanan sa New York City.

Ayon sa demanda na isinampa noong Hunyo 2021 sa U.S. District Court, Southern District of New York, gumamit si Sadeghi ng hindi tunay na mga dahilan upang mag-hire ng private investigators sa Estados Unidos, Canada at United Kingdom para manmanan si Alinejad at iba pang tao na sumalungat sa rehimen ng Iran.

PANOORIN | Paano sinubukan ng rehimen ng Iran na patahimikin ang mga sumalungat sa kanila sa ibang bansa:

Maling inangkin ni Sadeghi na nagtrabaho siya para sa isang kompanya na nasa Dubai at naghahanap ng mga indibidwal na may utang o nagnakaw ng pera mula sa kanyang kliyente, ayon sa demanda na isinampa ng U.S. Department of Justice.

Ang istoryang ito ay diumano’y panlilinlang ng Iranian intelligence para pagtakpan ang kanilang tunay na layunin — na kumalap ng impormasyon para magplano ng isang kidnapping.

Marahil para sa iyo ito ay isang nakakatakot na pelikula o fiction o parang pelikula sa Hollywood, pero sa akin at sa milyong-milyong Iranians, ang kidnapping ay parang ang DNA ng Islamic Republic, ani Alinejad sa kanyang interbyu sa The Fifth Estate.

Ang gobyerno ng Estados Unidos ay nagparatang na sinusubaybayan ng mga Iranian si Alinejad noong tag-init ng 2020 at nagbabalak na dukutin siya mula sa kanyang tahanan sa Brooklyn, N.Y., at dalhin sa naghihintay na speedboat na magdadala sa kanya sa Venezuela. Mula roon, siya ay dadalhin pabalik ng Iran.

Noong tag-init ng 2020, kinausap din ni Sadeghi ang Canadian private investigators sa ilalim ng hindi tunay na mga dahilan, kasama si Kevin Bousquet, na may-ari ng isang kompanya na nakabase sa Burlington, Ont., na tinatawag na The Corpa Group Inc.

Nakuha ng The Fifth Estate ang mga email sa pagitan nina Sadeghi at Bousquet mula Hunyo 2020.

Ang unang na email query ay hindi kapansin-pansin, isa lang sa maraming requests na regular na natatanggap ni Bousquet sa kanyang inbox. Pero matapos noon nakakita siya ng red flags. Basahin ang iba pang detalye ng istorya rito (bagong window).

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.