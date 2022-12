Art gallery sa Alberta nagbalot ng mga regalo para sa newcomers sa Canada

Kaya noong Miyerkules ng gabi, Disyembre 15, nagtipon sila sa Bluerock Gallery upang balutin ang 125 na regalo para sa mga bagong Canadian at refugees.

Si Tarek Nemr ay dumating sa Canada bilang refugee mula sa Syria limang taon na ang nakalipas. Ngayon, siya na ang co-owner, director at curator para sa gallery.

Sinabi ni Nemr na ang proyekto ay kumuha ng inspirasyon mula sa kanyang sariling karanasan na winelcome ng Black Diamond community, kung saan nagdesisyon siya na itaguyod ang kanyang buhay at negosyo.

Noong natanggap ko ang aking unang mug o unang bisikleta, may nag-donate ng bike … o may nagbigay sa akin ng bote ng tubig o kahit lip balm. At lahat ng iyon ay talaga naman nakaka-touch na may isang tao na inisip ako sa ganoong lebel, aniya.

Ang proyekto na ito ay pinondohan ng donasyon mula sa isang anonymous philanthropist, at mga kontribusyon mula sa ibang tao sa komunidad at ng gallery mismo.

Nagtipon ang volunteers sa Bluerock Gallery noong Miyerkules para balutin ang 125 na regalo na ibibigay sa mga newcomer. Litrato: CBC News

Sinabi ni Nemr na sinusubukan ng gallery na magsagawa ng isang proyekto bawat kapaskuhan na nagpapalaganap ng empatiya at kasiyahan.

At ngayong taon, ito ang naisip namin. Hindi lang ito importante para sa isang refugee na regaluhan ng essentials. Importante rin na ibigay ang non-essentials, ang mga bagay na magaganda, aniya.

And, at the same time, ang mga regalo na ito ay nagbibigay suporta sa ating local artists. Lahat ng nandito ay handmade ng local artists. Kaya isa itong win-win situation para sa lahat.

Humigit-kumulang 125 na regalo ang ibibigay sa mga pamilya na ipagdiriwang ang kanilang unang Pasko sa Canada sa mga rural na komunidad malapit sa Calgary.

Sinabi ni Lisa Degenstein, ang rural program manager para sa Calgary Catholic Immigration Society, na ang mga taong tulad ni Nemr ang kailangan ng mga rural town.

Ang rural communities, hindi sila lumalaki, sila ay lumiliit, aniya.

Ang rural communities ay talagang kinikilala na ang pag-welcome at pagsuporta sa mga newcomer sa kanilang komunidad, na umaasa na sila ay mananatili, ay makakadagdag sa komunidad.

Sinabi ni Degenstein na ang mga newcomer ay mas mararamdaman na sila ay konektado sa isang komunidad kung ipaparamdam sa kanila na sila ay welcome.

At sa palagay ko ito ay isang inisyatiba na talagang nagsasalita para rito, aniya.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kay Jo Horwood