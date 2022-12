Justin Bieber ‘basura’ na H&M merchandise ginawa raw na ’di niya inaprubahan

Tampok sa koleksyon ang mga item tulad ng sweatshirt, isang canvas bag at t-shirt dress na may mukha ni Bieber at song lyrics na naka-print dito.

Hindi ko inaprubahan ang anuman sa merch collection na inilabas ng H&M … lahat ng iyon wala akong permiso at approval, sulat ni Bieber sa isang Instagram post noong Lunes ng gabi.

Ang H&M merch na ginawa nila gamit ako ay basura at hindi ko inaprubahan, aniya sa ikalawang post, at sinabihan ang kanyang mga fans na huwag bilhin.

Palakihin ang larawan (bagong window) Justin Bieber binatikos sa Instagram noong Lunes ng gabi ang Swedish fashion giant na H&M na ginamit ang kanyang mukha sa merchandise na hindi niya umano inaprubahan. Litrato: Instagram / Justin Bieber

Gaya ng ibang lisensyadong mga produkto at partnerships, sinunod ng H&M ang wastong approval procedures, sinabi ng H&M sa kanilang pahayag sa CBC News.

Wala sa mga item na ito ang kasalukuyang binebenta sa Canadian online store ng H&M.

Dati nang naging partner ni Bieber ang Swedish fashion giant sa kanyang Purpose touring merchandise noong 2017 at ang follow-up collection nito na inilabas din noong taon na iyon.

Isang artikulo ni Jenna Benchetrit (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.