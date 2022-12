Ferries, flights kanselado habang tinabunan ng niyebe ang South Coast ng B.C.

Ang mga otoridad mula sa probinsyal na gobyerno hanggang sa first responders at transit companies ay hiniling sa mga residente ng Lower Mainland at Vancouver Island na manatili sa bahay ngayong Martes dahil hindi ligtas ang kondisyon sa mga daan.

Ang taya ng panahon ay pinuwersa ang Vancouver International Airport na i-delay o kanselahin ang significant number ng flights. Ang ilang eroplano na puno ng mga pasahero ay nanatili sa tarmac sa loob ng ilang oras, hindi makabalik sa gate upang makababa ang mga pasahero.

Ito ay psychological challenge at physical challenge din at nakakapagod, ani Jeff Bryant, isang pasahero na na-stuck sa kanyang Toronto-bound WestJet flight mula 8 n.g. PT noong Lunes.

I give a lot of people a lot of credit dahil hinahamon nila ang inner turmoil na kanilang nararamdaman.

Hiniling sa mga biyahero ngayong Martes na itsek ang kanilang flight status bago umalis ng bahay. Ang mga taong may kanseladong flights ay sinabihan na huwag pumunta sa paliparan.

Tinabunan ng niyebe ang Lower Mainland magdamag, kinober ang ilang bahagi ng southern Vancouver Island ng humigit-kumulang 25 sentimetro, habang ang Metro Vancouver ay nakikipagbuno sa 15 sentimetro ng niyebe.

Iniulat ng pulis sa Abbotsford, B.C., silangan ng Vancouver, ang whiteout conditions sa Highway 1 hanggang sa Fraser Valley.

Sinabi ng Environment Canada na ang karagdagang lima hanggang 10 sentimetro ay paparating pa sa ilang lugar bago umayos ang mga kondisyon bandang huli ng Martes.

Ang University of British Columbia at Simon Fraser University ay parehong kinansela ang in-person exams (bagong window).

Sa pagbibiyahe naman by sea, isang tagapagsalita ng B.C. Ferries ang kinansela ang paglalayag sa lahat ng tatlo ng kanilang mga pangunahing ruta sa pagitan ng Vancouver Island at Lower Mainland dahil sa masamang lagay ng panahon.

Ang weather warnings ng Environment Canada ay epektibo sa lahat ng bahagi ng B.C., tinataya ang alinman sa blowing snow, extreme cold o Arctic outflow conditions.

PANOORIN | Vancouver tinamaan ng mas maraming snow, freezing temperatures:

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.