Biodiversity agreement para protektahan ang planeta naabot sa UN conference sa Montreal

Ayon sa anunsyo na inisyu ngayong Lunes ng umaga, ang nagtipon na mga bansa sa biodiversity summit ay napagkasunduan ang apat na layunin at 23 na target.

Kabilang sa mga layunin ang protektahan ang 30 porsyento ng lupain ng mundo, tubig at marine areas pagsapit ng 2030, gayundin ang mobilization, pagdating ng 2030, ng at least $200 bilyon US kada taon sa domestic at international biodiversity-related funding mula sa lahat ng sources, parehong publiko at pribado.

May pangako rin na bawasan ang subsidies na nakakasama sa kalikasan ng at least $500 bilyon pagdating ng 2030, habang ang developed countries ay nangako na magbibigay sa developing countries ng at least $20 bilyon kada taon pagsapit ng 2025, at $30 bilyon kada taon pagdating ng 2030.

Marami sa atin ang nais ng mas maraming bagay sa text at mas maraming ambisyon, pero mayroon tayong isang ambisyosong package… sinabi ni Canadian Minister of Environment and Climate Change Steven Guilbeault. Mayroon tayong kasunduan na ihinto at baligtarin ang biodiversity loss, trabahuhin ang restoration, bawasan ang paggamit ng pesticides. Ito ay isang malaking progreso.

Habang nalalapit ang opisyal na araw ng pagtatapos ng komperensya, sinabi ni Guilbeault na ang ilang bansa ay hinihingi pa rin na isama ang mas ambisyosong numerical targets, habang ang iba sa global south ay patuloy na itinutulak ang mas maraming pondo.

Ang bagong kasunduan ay pinamagatang Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework isinunod sa opisyal na host cities na Tsina at Canada.

Nasa kamay natin ang isang package na sa palagay ko ay maaari tayong patnubayan habang sama-sama tayong magtatrabaho para ihinto at baligtarin ang diversity loss at ilagay ang biodiversity sa isang daan patungo sa recovery para sa benepisyo ng lahat ng tao sa mundo, sinabi ni Chinese Environment Minister Huang Runqiu sa mga delegado bago pinagtibay ang package at pinalakpakan bago sumikat ang araw. Talagang maipagmamalaki natin ito.

Bahagi ng artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.