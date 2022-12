[Ulat] Eric Bauza nanalo ng Emmy para sa pagboboses ng mga karakter sa Looney Tunes

Iginawad ng Children’s and Family Emmy kay Bauza ang titulo na ‘Outstanding Performance in an Animated Program’ noong Disyembre 11 sa Wilshire Ebell Theatre sa Los Angeles, California.

Ang 43-anyos na ipinanganak sa Scarborough, Ontario ang boses sa likod nina Bugs Bunny, Marvin the Martian, Daffy Duck at Tweety. Mga karakter sa Looney Tunes Cartoons na kinagigiliwan ng milyong-milyong bata sa buong mundo.

Dumating si Eric Bauza sa world premiere ng "Space Jam: A New Legacy" noong Hulyo 12, 2021, sa Regal L.A. Live sa Los Angeles. Litrato: jordan strauss/invision/ap / Jordan Strauss

Ibinahagi ni Bauza ang parangal sa lahat ng mga taong naniwala at nagtiwala sa kanya.

“Sa sinumang nagbigay sa akin ng pagkakataon, naniwala sa akin, at humimok sa akin na magpatuloy — ibinabahagi ko sa inyo ang pagkilalang ito. Salamat,” itinuweet ni Bauza sa wikang Ingles matapos ang seremonya.

Isang tribute kay Mel Blanc

Bukod sa mga taong nagbigay ng oportunidad kay Bauza upang umusbong ang kanyang karera sa voice acting, nagbigay-pugay rin siya kay Mel Blanc sa kanyang talumpati matapos tanggapin ang parangal.

Ang Amerikanong voice actor na si Mel Blanc ang tinaguriang The Man of a Thousand Voices na lumikha ng mahigit 400 na iba’t ibang boses para sa mga popular cartoon character sa radyo, telebisyon at pelikula.

Kung hindi dahil kay Mel Blanc hindi sana ako nakatayo dito ngayon. Lumikha siya ng larger than life characters na pinag-uusapan pa rin natin hanggang ngayon matapos ang 80 taon, ani Bauza sa kanyang talumpati sa wikang Ingles.

Ibinibigay ng National Academy of Television Arts and Sciences, ang Children's and Family Emmys ay kinikilala ang kahusayan sa pambata at pampamilyang television programming sa Amerika.

Mga Pilipino sa Hollywood

Tila 2022 ang taon kung saan maraming Pilipino ang namayagpag sa Hollywood.

Bukod kay Bauza, isa pang Pilipino ang kinilala ang kahusayan sa Golden Globes.

Ang Golden Globe Awards ay mga parangal na iginagawad ng Hollywood Foreign Press Association upang kilalanin ang kahusayan sa parehong American at international film and television industry.

Inanunsyo noong Disyembre 12 sa The Beverly Hilton sa Beverly Hills, California ang mga nominado para sa ika-80 na Golden Globes.

Si Dolly De Leon ang kauna-unahang Pilipino na naging nominado sa kategorya na ‘Best Supporting Actress - Motion Picture’ para sa pelikulang Triangle of Sadness.

Dumalo si Dolly De Leon ng special screening ng "Triangle of Sadness," sa Regal Union Square noong Oktubre 3 sa New York. Litrato: evan agostini/invision/ap / Evan Agostini

Ang mga mananalo ay paparangalan sa isang awards ceremony na magaganap sa The Beverly Hilton sa Enero 10 sa susunod na taon.