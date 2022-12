6 patay, kasama ang suspek, matapos ang barilan sa isang condo sa Vaughan

Ang mga officer ay ipinatawag sa building bandang 7:20 n.g. ET bilang tugon sa isang nagaganap na barilan.

Hindi malinaw kung ano ang sanhi ng karahasan, pero sinabi ni York Regional Police Chief Jim MacSween na limang tao ang namatay sa pinangyahrihan, na inilarawn niya na kakila-kilabot.

Sinabi niya na ang pang-anim na biktima ay dinala sa ospital at inaasahan na makaka-survive.

At least isang babae, na may malay pa, ang sinakay sa ambulansya nang dumating ang news cameras sa gusali.

Sinabi ni MacSween na ang suspek na gunman ay napatay sa interaksyon sa pulis.

Basahin ang buong istorya rito (bagong window).

PANOORIN | Police chief inilarawan ang 'kakila-kilabot na eksena' sa condo building sa Vaughan:

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.