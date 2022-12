[Ulat] Rekord high na bilang ng bagong nurses sa Ontario naitala sa gitna ng shortage

Naitala sa nakalipas na labindalawang buwan o mula Disyembre 1 ng nakaraang taon na umabot sa 12,903 ang bagong nairehistro na nurses sa probinsya. Tinutukoy sa bilang ang mga nurse na nakarehistro sa partikular na kategorya at class sa unang pagkakataon.

Dahil rito, nasa 185,545 na ang kabuuang bilang ng rehistradong nurses sa general at extended class sa lalawigan batay sa listahan ng College of Nurses of Ontario CNO ngayong Disyembre 2022. Mas mataas ito kumpara sa bilang na 178,613 sa parehong buwan noong nakaraang taon.

Sinabi ni College of Nurses of Ontario CNO spokesperson Kristi Green na ang bilang ay nakitaan ng rekord na pagtaas sa numero ng mga bagong registered nurses at registered practical nurses sa lalawigan.

“We continue to do everything we can to register more nurses who have the knowledge, skill, and judgment to practice safely in the health-care system. This year has been record-breaking at CNO (bagong window),” ani Green.

Nakapokus ang Gains and Losses Reports 2022 sa bilang ng nurses na pumasok at umalis sa health-care system kasama ang pattern sa naging trabaho ng bagong nurses.

Sa update noong Disyembre 1, nadagdag ang higit tatlong libo sa bilang ng registered nurses sa general class (116,926) at extended class (4,736). Samantala, may 2,310 na bagong nairehistro na registered practical nurses (RPN) sa lalawigan. Sa listahan ay may 60,888 na RPN ang rehistrado sa College of Nurses of Ontario CNO .

Kabilang sa bagong nairehistro na registered practical nurse sa Ontario si Damaris Aguillon, isang Pilipino, noong Hulyo 2022. Litrato: Kaye Yana

Nagtatrabaho ngayon sa isang retirement home sa lungsod ng London, Ont. si Damaris Aguillon. Malaki aniya ang naitulong ng inisyatiba na Supervised Practice Experience Partnership (bagong window) (SPEP) sa mga baguhan na internationally educated nurse (internationally educated nurs IEN ) gaya niya para makuha ang kumpyansa sa sarili na magagawa ang trabaho.

Mahirap siya pero nag-SPEP ako ng 150 hours. So dumaan muna ako doon bilang student. Itinuro din naman kasi sa akin bilang student. Ang turo nila focus. Ikaw lang ang student kasi one-on-one ang turuan, kwento ni Damaris.

Nagtapos ng kanyang nursing program si Damaris Aguillon sa Pilipinas noong 2010. Litrato: Kaye Yana

Sa estadistika ng College of Nurses of Ontario CNO , nasa pitong libo ang mga bagong nairehistro na nurses na internationally educated nurse IEN o mga nakapagtapos ng kanilang nursing program mula sa ibang bansa.

Ang report ng College of Nurses of Ontario CNO ay inilabas habang ang Ontario, tulad ng ibang lalawigan sa Canada, ay nahaharap sa matinding pagkukulang ng nurses.

Kaugnay na mga ulat

Kamakailan, inaprubahan ng College of Nurses of Ontario CNO Council ang pagrepaso sa Code of Conduct na isa sa nagtatakda sa standard ng kasanayan ng mga nurse sa Ontario.

Sinabi ni Green na ang pagbabago ay resulta ng dalawang taon na konsultasyon sa mga ka-partner sa health-care.

Sa kanyang email sa Radio Canada International, sinabi ni College of Nurses of Ontario CNO Executive Director and CEO Sylvie Crawford na ang ginawang pag-update sa Code ay magbibigay linaw sa ligtas na pag-aalaga, kasanayan at propesyonal na pakikitungo ng nurses na maaasahan ng publiko.

The Code outlines the fundamental expectations for safe, ethical, and professional nursing practice and conduct. As we see more nurses than ever before join the profession, it is important for the Code to reflect current practice realities, public expectations and societal values.

Kasama si Austine Gaqui sa mga nagtayo ng samahan ng Filipino nurses sa Ontario para palakasin ang ugnayan at tulungan ng kanilang komunidad. Litrato: (Facebook/Austine Gaqui)

Ayon kay Integrated Filipino Canadian Nurses Association (IFCNA) founding chairman Austine Gaqui, kasama na ibinabahagi ng kanilang samahan ang pamantayan ng nursing practice sa mga tinutulungan na Pilipinong nurses na nagproseso para mairehistro sa College of Nurses of Ontario CNO .

Ito 'yung kasanayan para sa nurses sa Ontario. Sa RN, RPN … ito ay naglalarawan sa pananagutan ng lahat ng mga nurse na nakarehistro sa Ontario, sa kanilang pasyente at sa employer din. At sa kasamahan, kung ano ang limitations.

Kasama sa updated na Code (bagong window) ang ethical na pag-uugali na inaasahan sa nurses maging sa social media at ang panatilihin ang tiwala ng Ontarians sa kanilang propesyon. Magiging epektibo ito sa Hunyo 5 sa susunod na taon.