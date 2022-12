Canada babayaran ang feasibility study ng landfill search para sa labi ng 2 babae

Sinabi ni Marc Miller, ang minister ng Crown-Indigenous relations ng Canada, noong Huwebes na kinumpirma ng pederal na gobyerno ang kasunduan kay Cathy Merrick, ang grand chief ng Assembly of Manitoba Chiefs.

Inanunsyo na ni Merrick ang kasunduan, at sinabi na ang local anthropologist ay magsasagawa ng isang pag-aaral kasama ang mga miyembro ng Winnipeg Police Service, mga miyembro ng Long Plain First Nation — kung saan miyembro rin ang mga pinatay na kababaihan — at isang miyembro ng Assembly of Manitoba Chiefs.

Matatandaan na nabalot sa kontrobersiya kamakailan ang Winnipeg Police Service dahil sinabi nito na wala silang kakayahan upang hanapin ang mga labi ng pinatay na mga kababaihan.

Mga biktima ng alleged serial killer

Ang may sala, si Jeremy Skibicki, ay kinasuhan ng first-degree murder para sa pagkamatay nina Morgan Harris, Marcedes Myran, Rebecca Contois at ikaapat na babae, na hangga't hindi pa nakikilala, ay binigyan ng pangalan na Mashkode Bizhiki'ikwe, o Buffalo Woman.

Ang labi ng dalawa sa mga biktima ay pinaniniwalaan na nasa isang pribadong landfill sa hilaga ng Winnipeg.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.