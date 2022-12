Canadian Pinay Leylah Fernandez, pinangalanan na Player of the Year

Si Fernandez, na ipinagtanggol ang kanyang Monterrey Open title, ay nanalo sa women's singles category habang sina Gabriela Dabrowski at Denis Shapovalov ay kinilala sa doubles category.

Si Auger-Aliassime, na nanalo ng tatlong straight events nitong huling bahagi ng taon bago dinala ang Canada sa una nitong Davis Cup title, ay nanalo sa men's singles category.

Sina Rebecca Marino at Gabriel Diallo ang nanalo para sa most improved player awards ng naturang national sport organization.

Nasungkit naman nina Victoria Mboko at Jaden Weekes ang karangalan bilang junior players of the year.

Sa wheelchair tennis, si Rob Shaw ang pinangalanan na player of the year at si Mitch McIntyre ang nakakuha ng award para sa most improved player sa kategoryang ito.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.