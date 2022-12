Balik-opisina na ang public servants 1-2 beses kada linggo pagsapit ng Marso 31

Isang news release mula sa Treasury Board of Canada Secretariat ang nagbigay ng dalawang pangunahing dahilan sa likod ng desisyon, na naghahanap ng isang one-size-fits-all hybrid model pagdating ng Marso 31.

Sinabi ng pederal na gobyerno na nadiskubre nila muli ang kahalagahan ng shared in-person experiences at pangangailangan para sa consistency kung paano ia-apply ang hybrid work.

Ang aksyon ay kumakatawan sa pagbabago para sa ilang departamento, bagama’t maraming public servants ang nagtatrabaho na in person sa loob ng ilang araw sa isang linggo.

Ang Professional Institute of the Public Service of Canada, na kumakatawan sa humigit-kumulang 70,000 na siyentipiko at professionals na nagtatrabaho para sa gobyerno, ay iginiit sa isang tweet na sila ay hindi sumasang-ayon sa naturang desisyon.

Dine-demand namin na itigil ng Treasury Board ang kanilang plano na imandato ang mga empleyado na bumalik sa opisina, saad ng tweet.

Ang plano ay hindi pinag-isipan nang husto, isang pahirap at walang kabuluhan.

Kailangan ‘patas at pantay-pantay’

Upang pahintulutan ang isang smooth transition, gagamit ang gobyerno ng isang phased introduction pagdating ng Enero 16, at ganap na implementasyon pagsapit ng Marso 31, 2023.

Habang ang bawat departamento at ahensya ay kakaiba, ang karanasan na magtrabaho sa public service o pagtanggap ng mga serbisyo mula rito ay dapat pare-pareho sa kabuuan ng gobyerno at sa buong bansa, ayon sa news release.

Kailangan maging patas at pantay-pantay sa lahat ng workplaces.

Ang bagong modelo ay ia-apply sa kabuuan ng core public administration, na mahigpit na inirerekomenda na i-adopt ang parehong estratehiya sa nakahiwalay na mga ahensya.

Ang ilang exceptions ay ipapatupad sa limitadong set of circumstances at mangangailangan ng approval ng management, dagdag pa ng news release.

Ang immunocompromised employees ay maaari pa rin mag-apply para sa accommodation.

Tulad ng naging kaso mula nang magpandemya, ang mga empleyado ay maaaring magtiwala na patuloy na gagawin ang mga epektibong hakbang upang protektakan ang kanilang kalusugan at kaligtasan sa workplace, ayon sa news release.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.