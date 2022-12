[Ulat] Migrant group napailing sa alok na work permit ng Canada para sa pamilya ng TFWs

Ipinananawagan ng Migrante Canada, isang grupo na tumutulong sa migrant workers, na dapat agarang ibigay ng gobyerno ng Canada ang permanent status sa oras na dumating sa bansa ang migrant workers.

Inihayag ni Migrante Canada Vice Chair Clarizze Truscott sa panayam ng Radio Canada International ang kanyang agam-agam sa anunsyo ni Federal Immigration Minister Sean Fraser hinggil sa polisiya na bibigyan ng work permit ang asawa at anak na sasama sa temporary foreign workers at legal na makakapagtrabaho sa bansa.

Ang rason bakit inanunsyo nila ito dahil may labour shortage pero ang sinasabi rin namin ay dapat ayusin ang backlog sa permanent residency application at asikauhin muna nila ang 500,000 workers na narito na sa Canada pero undocumented, sabi ni Truscott.

Sinabi ni Migrante Canada Vice Chair Clarizze Truscott na takot mawalan ng trabaho at kita ang temporary foreign workers kaya marami ang napipilitan na magtiis kahit may pang-aabuso na nagaganap. Litrato: Clarizze Truscott

Noong isang linggo, inihayag ni Fraser na palalawakin at bibigyan ng work permit sa Canada ang miyembro ng pamilya ng temporary foreign workers.

Ang anunsyo ngayon ay makakatulong sa mga employer na mahanap ang workers na kailangan nila para punan ang labour gaps sa lahat ng skill level, sabi ni Fraser.

Sa ilalim ng ipapatupad na bagong temporary work permit policy sa loob ng dalawang taon ay makakapagtrabaho sa Canada ang miyembro ng pamilya ng 200,000 foreign workers simula Enero 2023.

Patuloy na tutulungan ng ating pamahalaan ang mga employer na tugunan ang kakulangan ng workers, habang patuloy na susuportahan ang kapakanan ng workers at mapag-isa ang kanilang pamilya.

Bago ibinalita ang bagong polisiya, ang kabiyak at dependent na mga anak ng isang temporary foreign worker ay mabibigyan lang ng work permit kapag ang worker ay nagtatrabaho ng high-skill job. Gaya halimbawa sa trabaho na nasa kategorya ng TEER 0, 1, 2 at 3 (bagong window) sa klasipikasyon ng trabaho.

Sa bagong anunsyo, ang mga may hawak na work permit at nagtatrabaho sa kahit anong skill level ay papayagan na makapag-apply ng spousal open work permit para sa kanilang asawa at working-age dependent children.

Dumating si Ferdinand Zurbano sa British Columbia para magtrabaho bilang TFW noong Oktubre 2021. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Ikinatuwa ni Ferdinand Zurbano, isang dairy farm worker, ang bagong patakaran. Umaasa siya na makakapiling sa lalong madaling panahon ang asawa at kanyang anak.

Lahat naman pangarap natin makuha ang pamilya natin, aniya.

Nakatakda pa na ilabas ang guidelines para sa bagong polisiya ng imigrasyon na hinati sa tatlong bahagi. Magsisimula ang phase 1 ng programa para sa pamilya ng high-wage stream sa temporary worker progam o sa international mobility program para sila makapag-apply ng work permit.

Plano na isunod ang pamilya ng low-wage stream at pamilya ng agricultural workers matapos ang gagawin na konsultasyon.

Huling nakapiling ni Ferdinand Zurbano, kaliwa, ang asawang si Eden Zurbano, kanan, at anak na si Denferson Zurbano, gitna, noong nagtatrabaho siya sa Taiwan. Litrato: Ferdinand Zurbano

Sinabi ni Zurbano na pag-iipunan pa at paghahandaan niya ang pagdating ng kanyang pamilya. Balak niya na pag-aralin ang asawa kung kinakailangan para maging kwalipikado sakaling mahirapan siyang makakuha ng permanent residency bilang main applicant para sa pamilya.

Ang problema sa iba dito ipon talaga. Kasi ang iba pagdating ng pamilya dito, 'yung pagrenta pa lang [ng] bahay aabot ng $1,500 hanggang $1,700, basement pa lang 'yun. Para kang nagbabayad ng bahay na napakalaki, sabi niya.

Isang opsyon ang Temporary Foreign Worker program sa imigrasyon ng Canada na pinapayagan ang indibidwal na hindi Canadian at hindi rin permanent resident para magtrabaho sa bansa sa posisyon na may labour shortage at walang Canadians na makuha para gampanan ang mga trabahong ito. Sinusuri ang epekto nito sa labour market sa pamamagitan ng Labour Market Impact Assessment o LMIA at espisipiko sa isang employer ang kontrata ng temporary foreign worker.

Limang oras na nagtatrabaho si Ferdinand Zurbano sa umaga at limang oras sa gabi sa isang dairy farm sa Abbotsford, B.C. Litrato: (screengrab) Ferdinand Zurbano

Itinutulak ng Migrante Canada na agad bigyan ng gobyerno ng permanent resident status ang mga migrant workers na dumadating sa Canada.

Kung may permanent status sila, madali sila makakaalis sa employer kung mapang-abuso ang relasyon. Malaya sila na lumipat sa ibang trabaho. Hindi nila kailangan makulong sa Labour Market Impact Assessment LMIA limbo kasi nga 'yung mobility issue nila hindi madali ang makalipat mula sa isang trabaho tungo sa iba, sabi ni Truscott.

Sa tala ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) nasa 645,000 work permits ang naisyu ng Canada batay sa rekord sa pagitan ng Enero hanggang Oktubre noong nakaraang taon.

Sinabi ni Truscott na bagama’t malaking bagay ang bagong polisiya na mabibigyan ng open work permit at mapag-isa ang pamilya ng migrant workers ay nananatiling walang katiyakan ang paninirahan nila sa Canada sa likod ng malaking naiambag sa ekonomiya ng bansa.

Ang status ng miyembro ng pamilya ay tali pa rin sa work permit ng principal applicant. Kung may nangyari doon sa permit ng main applicant ay malalagay sa limbo ang status ng buong pamilya, ani Truscott.

Ayon sa grupong Migrante Canada hindi na kailangan ng gobyerno ang tumingin sa malayo kung nais protektahan ang kapakanan ng temporary foreign workers. Sa kanilang tantya, aabot sa kalahating milyon ang bilang ng undocumented sa Canada ngayon.