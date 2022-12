TikTok mahigpit na binabantayan ng electronic spy agency ng Canada

Sinagot ang mga katanungan ng reporters sa isang pre-cabinet scrum sa Parliament Hill, sinabi ni Trudeau na ang Communications Security Establishment, ang foreign signals intelligence agency ng Canada, ay binabantayan ang TikTok habang ang Republican lawmakers ay kumilos upang i-ban ang app sa Estados Unidos.

Sa palagay ko nag-aalala ang mga tao sa TikTok. Sa tingin ko ang mga tao ay malinaw na nagbabantay nang mabuti, aniya. Ang … Communications Security Establishment CSE ay isa sa pinakamahusay na cyber security agencies sa mundo at sila ay mahigpit na nagbabantay.

PANOORIN | CSE ‘mahigpit’ na binabantayan ang social media para sa mga dayuhang banta, ani Trudeau:

Estados Unidos kumilos para i-ban ang TikTok

Noong Martes inanunsyo ni Republican Sen. Marco Rubio ang isang bipartisan legislation (bagong window) upang i-ban ang app, na may mahigit isang bilyong users sa buong mundo.

Ang lehislasyon ay pagtugon sa lumalaking mga alalahanin sa Estados Unidos na ang may-ari ng TikTok na ByteDance Ltd. ay maaaring gamitin ang app upang mag-espiya o punahin ang mga Amerikano.

Ang bill ni Rubio ay iba-block ang lahat ng transaksyon mula sa anumang social media company na nasa o ilalim ng impluwensya ng Tsina at Russia, ayon sa news release ng opisina ng senador.

Ang bill ay magiging expansion sa existing na batas ng Amerika na pinaghihigpitan ang access sa TikTok. Inaprubahan ng U.S. Senate ang bill noong Agosto 2020 at pinagbawalan ang mga pederal na empleyado mula sa paggamit ng app sa government-issued devices.

Hindi kaagad tumugon ang ByteDance sa hiling na magbigay ng komento.

Sinabi ni New Democratic Party NDP ethics critic Matthew Green sa isang email sa CBC na naniniwala ang partido na ang Canada ay nahuli na sa mga bansa sa Europa pagdating sa data protection. Hindi siya nanawagan para i-ban ang TikTok sa mga device ng mga pederal na empleyado.

Habang ang New Democrats ay iniisip na ang pagba-ban sa TikTok ay hindi dapat i-dismiss kaagad, kailangan gawin ng gobyerno ang unang mga hakbang upang magpakilala ng mas mahusay na regulasyon at makipagtulungan side by side sa ating mga kaalyado tungkol sa data protection, ani Green.

Si New Democratic Party NDP Leader Jagmeet Singh ay may halos 900,000 followers sa TikTok at palaging ginagamit ang platform.

New Democratic Party Leader Jagmeet Singh (archives) Litrato: La Presse canadienne / Adrian Wyld

Sinagot din ni Trudeau ang tanong tungkol sa panganib ng Chinese infiltration sa mga account ng gobyerno ng Canada sa Twitter.

Sinabi niya na ang gobyerno ay binabantayan kung ano ang ginagawa ng Amerika tungkol sa U.S.-based social media giant, na nasa ilalim ng matinding pagsisiyasat mula nang bilhin ni Elon Musk ang kumpanya noong Oktubre.

Isang artikulo ni Ben Andrews (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.