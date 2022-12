Canada maglalaan ng $115M para sa electricity grid ng Kyiv

Ang pondo ay manggagaling mula sa customs revenue na kinolekta sa imports mula sa Russia at Belarus, sinabi niya sa Solidarity with the Ukrainian people conference sa Paris, France noong Martes.

Ang kumperensya, na co-chaired ng France at Ukraine, ay pinagsama-sama ang mga partner, kabilang ang donors at multilateral institutions, upang tugunan ang pinakamatitinding hamon na hinaharap ng Ukraine ngayong winter season, tulad ng enerhiya, pagkain, tubig, kalusugan at suplay sa transportasyon, at iba pa.

Bukod kay French President Emmanuel Macron, ang Presidente ng European Commission na si Ursula von der Leyen at ang French Minister for Europe and Foreign Affairs na si Catherine Colonna ay dumalo rin sa naturang pagpupulong.

Naganap ang Paris conference matapos ang G7 meeting kung saan inanunsyo ng member states ang kanilang intensyon na lumikha ng donor coordination platform upang i-facilitate ang repair, resettlement at reconstruction efforts sa Ukraine.

Ginamit ni Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy ang okasyon na ito upang hikayatin ang mga dumalo na magsuplay ng mas maraming armas at gas sa kanyang bansa.

Mahigit $5 milyon na Canadian aid

Mula nang magsimula ang pagsalakay ng Russia sa Ukraine, ang Canada ay nagbigay ng $2 milyon na direct financial assistance sa Ukraine at nangako ng mahigit $2.5 milyon na military, humanitarian at iba pang aid, na dinala ang kabuuang Canadian commitment sa higit $5 milyon na public funds ngayong taon.

Nagbigay rin ng dagdag na tulong ang Canada sa Ukraine sa pamamagitan ng holdings nito sa international financial institutions tulad ng International Monetary Fund, World Bank, at European Bank for Reconstruction and Development.

Mula nang mag-umpisa ang pagsalakay ng Russia, na naganap noong Pebrero 24 ngayong taon, ang tatlong international financial institutions ay magkakasamang nangako ng higit $28.5 bilyon para suportahan ang Ukraine.

Ang Canada, Estados Unidos at iba pang Western partners ay nagbigay rin ng financial at military aid sa Ukraine, bukod sa pagpapatupad ng multiple sanctions laban sa Russia.

Isang artikulo ng Radio-Canada na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.