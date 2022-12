Higit 1,000 ang nawalan ng kuryente sa P.E.I. dahil sa winter storm

Sa ganap na 9:46 ng umaga iniulat ng Maritime Electric na higit 1,000 customers ang nawalan ng kuryente, ang pinakamalaking concentration ng outages ay nasa Alberton area.

Sarado ang mga eskuwelahan at maraming opisina ang naantala ang pagbubukas, ngunit nagsimula nang bumalik sa normal ang buhay sa probinsya.

Ang winter storm warnings ay nakataas pa rin ngayong Miyerkules ng umaga, pero ibinaba na.

Ang mga eskuwelahan sa Public Schools Branch at French Language School Board ay isinara para sa araw na ito. Ipinagpaliban ng Holland College at UPEI ang kanilang pagbubukas hanggang tanghali, bukod sa West Prince campus ng Holland College, na nakakaranas ng kawalan ng kuryente.

Ang bulk ng snow ay bumagsak na, ilang sentimetro na lang ang inaasahan, pero ang hangin ay nananatiling malakas na may posibleng pagbugso na hanggang 90 km/h. Nililikha nito ang blowing snow at mapanganib na kondisyon sa daan.

Kung gaano kadaming niyebe ang darating ay depende kung nasaan ka.

Humigit-kumulang dalawa hanggang limang sentimetro bukod sa bumagsak na, gayunpaman para sa Prince County mas malapit sa lima hanggang 10 sentimetro, sinabi ni CBC meteorologist Tina Simpkin.

Kapag tiningnan mo ang radar may ilang band ng heavier snow na bumabagsak kaya ang pockets of heavier amounts ay tiyak not out of the question.

Mapanganib ang mga daan nitong unang bahagi ng umaga

Ang ilang plow ay inalis sa mga daan bago sumikat ang araw sa ilang parte ng Prince at Queens counties dahil sa whiteouts.

Nag-improve na ang mga kondisyon.

Isang associated special weather statement ngayong Miyerkules ng umaga ang nagsabi na ang lebel ng tubig sa baybayin ay magiging mas mataas kaysa karaniwan, na may humahampas na alon sa mga baybayin na nakaharap sa hilaga at silangan.

Noong Martes ng gabi humigit-kumulang 700 na Maritime Electric customers ang nawalan ng kuryente, pero ang mga iyon ay naibalik na ngayong umaga. Ang utility ay nahaharap ngayon sa bagong outage.

May ilang flight cancellations sa Charlottetown Airport, pero normal naman ang trapiko sa Confederation Bridge. Ang unang dalawang paglayag ng Northumberland Ferries ay kanselado.

Ang hangin ay huhupa at sisilip ang araw pagdating ng kalagitnaan ng hapon.

Isang artikulo ni Kevin Yarr (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa Island Morning