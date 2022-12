Renters na mababa ang kita makakakuha ng $500 mula sa gobyerno

Ngunit sinasabi ng tenant advocates na ang payment na ito ay mag-aalok lamang ng napakalimitadong ginhawa para sa mga tao na ang buwanang budget ay patuloy na naaapektuhan ng tumataas na cost of living sa gitna ng kakulangan ng abot-kayang pabahay.

Narito ang breakdown kung sino ang makakakuha ng one-time top-up sa Canada Housing Benefit, at paano mag-apply.

Sino ang kwalipikado?

Para maging kwalipikado, ang mga umuupa ay dapat tax residents ng Canada, and at least 15 taong gulang as of Dec. 1. Ang iba pang criteria ay (bagong window):

Sa taong 2021, ang indibidwal mong kita ay $20,000 o mas mababa, o ang kita ng iyong pamilya ay $35,000 o mas mababa.

Ang mga aplikante ay dapat nakapag-file ng 2021 income tax returns.

Ang halaga ng renta na iyong binayaran noong 2022 ay katumbas o at least 30 porsyento ng iyong 2021 income.

Hindi mo kailangan tumanggap ng iba pang housing benefits para makapag-apply.

May mga ekstrang tuntunin (bagong window) kung mayroon kang roommates, nagbabayad para sa pagkain o iba pang serbisyo, o nagbabayad ng renta sa kamag-anak, gayundin ang iba pang living situations.

Paano mag-apply?

Maaari kang mag-apply online (bagong window) sa pamamagitan ng Canada Revenue Agency CRA My Account o My Service Canada Account, o sa pamamagitan ng isang online application form (bagong window) kung hindi ka nakarehistro sa mga online service na nabanggit. Maaari ka rin mag-apply sa pamamagitan ng pagtawag sa Canada Revenue Agency sa numero 1-800-282-8079.

Kakailanganin mong ibigay ang anumang address na iyong tinirhan sa taong 2022, at ang halaga ng renta na iyong binayaran sa bawat isa. Kailangan mo rin ibigay ang pangalan ng iyong landlord at contact information. Kung mayroon kang asawa o common-law partner, kailangan mo ang kanilang 2021 tax return information.

Ang huling araw ng aplikasyon ay Marso 31, 2023.

Ano pa ang dapat mong malaman?

Sinabi ng Canada Revenue Agency CRA na ang mga aplikante ay makakatanggap ng one-off payment sa loob ng lima hanggang 12 business days, ang online applications ay bahagyang mas mabilis kaysa sa phone applications. Ang mga tao na hindi nag-set up ng direct deposit details online ay kailangan maghintay ng ilang ekstrang araw para dumating ang cheke sa mail.

Ang payment ay hindi maaapektuhan ang iba pang federal income-tested benefits, tulad ng Canada Workers Benefit, Canada Child Benefit o Guaranteed Income Supplement, at hindi mo ito kailangan i-report sa iyong income tax return.

Basahin ang buong istorya rito (bagong window).

Bahagi ng artikulo ni Laura McQuillan (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.