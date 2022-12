[Ulat] Rehistrasyon ng OVs binuksan ng konsulado, embahada ng PH sa Canada

Ang lahat na kwalipikado na Pilipino sa Canada ay maaaring magpunta sa pinakamalapit na konsulado sa Toronto, Vancouver, Calgary at sa embahada ng Pilipinas na nasa Lungsod ng Ottawa.

Noong Mayo 2022, may nailista na higit 90,000 na rehistradong overseas voters sa mga hurisdiksyon na nasasakupan ng mga konsulado sa Canada.

Ang halos kalahati sa mga overseas voters o humigit-kumulang 39,000 sa Canada ay nakarehistro sa konsulado ng Toronto.

Interesado magparehistro bilang overseas voter ang bagong nanumpang Filipino Canadian na si Wilfredo Foster.

Gagawan mo ng paraan kung interesado ka. Dito kasi masyadong fast-paced, trabaho bahay, trabaho bahay. Pero, bakit hindi? Bibigyan mo talaga [ng oras], sabi ni Wilfredo.

Pumunta sa tanggapan ng Philippine Consulate General sa Toronto si Wilfredo Foster, kaliwa, para asikasuhin ang kanyang pasaporte, Martes, Disyembre 13, 2022. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Noong Lunes, isa si Wilfredo sa humigit-kumulang dalawampung nanumpa sa konsulado ng Toronto at naging isa sa mga bagong Filipino Canadians. Balak niya ang umuwi at magretiro sa Pilipinas.

Dumating sa Canada si Wilfredo noong 1988 at naging Canadian citizen noon pang dekada nobenta. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Para sa mga interesadong magparehistro at maging registered overseas voter ay kailangan isa kang mamamayan na Pilipino o kaya ay dual citizen, edad 18-anyos pataas bago ang ika-12 ng Mayo 2025 at hindi diskwalipikado ayon sa itinakda ng batas.

Hahanapan ng konsulado ang aplikante ng isang kinumpleto na overseas registration form at kailangan magpakita ng patunay sa pagkakakilanlan gamit ang alinman sa sumusunod na dokumento: Philippine passport, patunay na isang dual citizen o kaya ay seafarer’s book kung isang tripolante.

Tanging ang mga rehistrado lang na overseas voters na nasa listahan ng Commission on Elections sa Pilipinas ang makakaboto sa darating na halalan at makakalahok sa gaganapin na botohan para sa kakandidatong mga senador at partylist representatives sa darating na Mayo 2025.

Base sa 2021 census ng populasyon sa Canada, mahigit 960,000 katao na ang kabuuang bilang ng mga indibidwal na lahing Pilipino ang nakatira sa bansa.

Isang mapping mission sa mga Pilipino ang ginawa kamakailan ng mga consular office sa Toronto, Vancouver at Calgary para kumalap ng datos sa mga naninirahan na Pilipino sa Canada.

Sa isang hiwalay na panayam noon ng Radio Canada International kay Consul General Orontes Castro sa Toronto, Ont. ay kanyang sinabi na layunin ng naturang survey na alamin ang demograpiko ng mga Pilipino sa Canada at maiayon ng konsulado ang serbisyo na ibibigay sa lumalaking populasyon ng mga Pilipino sa kani-kanilang mga nasasakupan.

Para alam natin kung ano ang serbisyo na kailangan sa isang lugar. Halimbawa, kung temporary residents siguro kailangan nila passport renewal. At saka dumadami na rin ang international students, ani Castro.

Si Consul General Orontes Castro sa isang selebrasyon sa Earl Bales Park sa Lungsod ng Toronto noong Hunyo 30, 2022. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Isinara noong katapusan ng Nobyembre ang mapping mission na may target sampling na 2,000 Pilipino sa buong Canada. Pero nilinaw sa ipinadala na email ng Embahada ng Pilipinas sa Ottawa na hindi sakop ng naturang survey ang mga Pilipino sa Eastern Canada kasama rito ang mga nakatira sa Quebec, Ottawa-Gatineau at mga probinsya sa dakong Atlantika.

Samantala, ang nagpapatuloy na rehistrasyon para sa lahat ng kwalipikadong overseas voters ay nagsimula noong ika-9 ng Disyembre 2022 at magsasara sa darating na ika-30 ng Setyembre 2024.