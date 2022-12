Panawagan na makaboto ang permanent residents sa Halifax binuhay

Nakiki-ride lang. Hindi ako puwede magsabi kung saan kami pupunta, ani Zhou. Talagang may sense ng kakulangan … engagement sa aming komunidad.

Si Zhou ay isang permanent resident na naninirahan sa Fall River sa loob ng 10 taon — pero dahil hindi siya isang Canadian citizen hindi siya maaaring bumoto sa eleksyon para sa anumang lebel ng gobyerno.

Ngunit ang push para bigyan ang permanent residents ng karapatan upang bumoto sa munisipal na eleksyon ngayon ay binubuhay muli, salamat sa boundary review ng electoral districts ng Halifax.

Isang panel ng mga residente at staff ang nag-propose ng bagong boundaries (bagong window), kasama ang input ng publiko at konsehal, upang mas mapabuti ang voting power ng mga elector sa 16 na distrito ng Halifax habang lumalaki ang rehiyon.

Pero ang mga permanent resident tulad ni Zhou, na hindi puwedeng bumoto, ay hindi binibilang bilang elector. Ang kabuuang populasyon ng bawat riding ay ikinokonsidera, pero ang bilang ng electors sa bawat distrito ay kailangan bumagsak sa isang certain range — at mas binibigyan ng bigat kapag nagdesisyon ang Utility and Review Board (UARB) na aprubahan ang anumang pagbabago.

Sinabi ni Coun. Pamela Lovelace na ang naturang sistema ay nangangahulugan na hindi gumagamit ang Utility and Review Board UARB ng tamang bilang ng populasyon ng Halifax.

Ang [UARB] ay talagang inii-skew ang nangyayari sa bawat distrito na ito, sinabi ni Lovelace sa isang interbyu. Alam natin na ang mga bagong imigrante o newcomers na nandito sa Halifax — at marami sila — ay dapat din natin ikonsidera.

Ang Halifax boundaries ay nire-review ngayon bilang paghahanda sa 2024 municipal election. Litrato: (Robert Short/CBC)

Sinabi ni Lovelace na nagbabayad ng buwis ang permanent residents, may ari-arian, at gumagamit ng mga serbisyo ng munisipyo, kaya dapat ay may boses sila sa lokal na pulitika. Ang mga miyembro ng regional council ay inihalal para katawanin ang lahat ng naninirahan sa Halifax kabilang ang mga bata at imigrante, dagdag pa ni Lovelace, hindi lang ang mga botante.

Mula noong nakaraang Disyembre mga 459,000 (bagong window) katao ang namumuhay sa munisipalidad ngunit may 372,200 ang kasalukuyang kinokonsidera na electors, ayon sa isang staff report (bagong window) sa mga pagbabago sa boundary.

Ang mga bagong Canadian ay may mahalagang kontribusyon sa mabilis na paglago ng Halifax. Ayon sa census numbers, (bagong window) mahigit 17,900 na imigrante ang lumipat sa munisipalidad sa pagitan ng 2016 at 2021.

Sa tingin ko ito ay isang magandang oportunidad para sa atin na hindi lang pag-isipan muli ang pampublikong polisiya ngunit para rin magbigay ng mga oportunidad para sa mga bagong relasyon … sa mga organisasyon at indibidwal at community groups na naging marginalized o nararamdaman na hindi sila naririnig sa regional council ng nakaraan, ani Lovelace.

Bagama’t sinabi ni Zhou na palagi naman niyang matatawagan ang kanyang konsehal upang timbangin ang isang isyu, wala siyang tunay na leverage kung walang voting power.

Sinabi niya na napakadaling maramdaman na disengage ka, isang bagay na kalimitan niyang naririnig sa kanyang trabaho bilang immigration consultant.

“Pinagtutuunan mo man ito ng pansin o hindi, hindi ito magkakaroon ng pagkakaiba. So bakit? Bakit pa ako mag-aabala? ani Zhou.

Nakasalalay sa probinsya kung palalawakin ang municipal voting rights, pero hanggang ngayon hindi pa rin ito kumikilos kahit na may mga panawagan na aksyunan ito mula sa nakalipas na Halifax councils (bagong window) at ni Mayor Mike Savage (bagong window). Ang dating NDP MLA na si Lisa Roberts inihain ang pribadong bill ukol sa isyu (bagong window) ngunit hindi ito kailanman kumilos pasulong.

Probinsya sinabi na ang pagbabago ay wala sa 'current mandate'

Sinabi ng tagapagsalita ng probinsya ng Nova Scotia na si Krista Higdon sa pamamagitan ng email noong Lunes na habang hindi siya maaaring mag-speculate ukol sa anumang pagbabago sa lehislasyon na maaaring ikonsidera sa hinaharap, ang isyu ay hindi parte ng kasalukuyang mandate.

Ang New Brunswick ay on track na aprubahan ang municipal voting rights (bagong window) para sa mga permanent resident sa 2026 — na maaaring gawin ang probinsya na unang nagpatupad nito sa Canada.

Ang proposed boundary changes sa Halifax ay ipipresenta sa regional council ngayong Martes at ipapadala sa Utility and Review Board UARB para aprubahan sa bagong taon. Ang susunod na munisipal na eleksyon sa Halifax, at sa mga munisipalidad sa buong probisnya, ay magaganap sa 2024.

Isang artikulo ni Haley Ryan (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.