Kyle Pietz sinentensyahan ng 16 na taon sa pagpatay sa Pilipino na si Eduardo Balaquit

Sinentensyahan ni Manitoba Court of King's Bench Judge Sadie Bond si Kyle Pietz ngayong Lunes, matapos magdesisyon ang jury na siya ay guilty ng manslaughter noong Mayo.

Si Balaquit ay huling nakita noong Hunyo 4, 2018, nang siya ay nagtatrabaho bilang night cleaner sa isang business sa Winnipeg. Inalis niya ang alarm code ng gusali bandang 6:05 ng gabi at hindi na nakita mula noon.

Nagsalita si Edward Balaquit, ang anak ng biktima, sa labas ng korte ngayong Lunes, habang napapalibutan ng mga kapamilya at kaibigan.

Nagpahayag siya ng kaginhawahan ngayon na tapos na ang court process ngunit sinabi na walang sentensya na sasapat ang katagalan.

Sinaktan niya kami sa maraming paraan na hindi nalalaman ng karamihan sa mga tao. Labing-anim na taon, I mean, mahabang panahon iyon pero it's not a long time at the same time, ani Edward.

Kung anuman ang ibinigay na oras, it's never going to be enough.

Si Eduardo Balaquit ay apat na taon nang nawawala at ipinapalagay na patay na. Litrato: Facebook / Eduardo Balaquit

Inilarawan ni Edward ang kanyang ama na isang hard worker na ginawa ang lahat ng kanyang makakaya para sa pamilya.

Pagod siya, pero sinisiguro niya na ‘yung pagod na ‘yun ay hindi makakahadlang sa kung paano niya kami inaalagaan. Mahal niya lahat at gusto niyang malaman ng lahat ng tao na sila ay minahal. Ibinigay niya ang kanyang best para sa lahat, ani Edward.

Ang Crown ay humiling ng sentensya na at least 18 years para kay Pietz sa kulungan, less time served.

Ang defence lawyer ay humingi ng walo hanggang 10 taon na pagkakakulong para kay Pietz.

PANOORIN | Edward Balaquit nagsalita tungkol sa pagsentensya ng hukom:

Si Pietz ay unang inaresto at kinasuhan kaugnay ng pagkamatay ni Balaquit noong Marso 2021.

Si Pietz ay dating nagtrabaho sa pinagtatrabahuhan na negosyo ni Balaquit. Isang empleyado ang nakakita sa kanyang sasakyan na paikot-ikot sa gusali closing time noong araw na nawala si Balaquit.

Apat na buwan matapos mawala si Balaquit, sinabi ng pulis na malamang siya ay naging biktima ng homicide.

Ang katawan ni Balaquit ay hindi na nakita pang muli, at walang DNA evidence na nag-uugnay kay Pietz sa kanyang pagkamatay.

Makailang ulit na nanawagan ang pamilya ni Balaquit kay Pietz na sabihin sa kanila kung nasaan ang kanyang mga labi.

Lahat ng tao ay dapat makapagpaalam. It would mean the world to us, sinabi muli ni Edward ngayong Lunes.

Sa opening statements ng trial, sinabi ni Crown attorney Vanessa Gama na ang buhay ni Balaquit na consistency and routine ay nag-iwan ng trail para sa pulis kasunod ng kanyang pagkawala, at dumiretso kay Pietz.

Sinabi ni Gama na si Pietz ay nasa financial rock bottom, at ang kanyang desperasyon ang nagtulak sa kanya upang nakawan at patayin si Balaquit.

Pinlano ni Pietz ang pagnanakaw, dahil siya ay handa na may zip ties at duct tape sa araw ng pagkawala ni Balaquit, ani Gama.

Sinadya ni Pietz na itago ang katawan ni Balaquit matapos siyang mamatay, deliberately inhibiting the police investigation, aniya.

Sinabi ng defence lawyer na si Brett Taylor sa hukom sa pagdinig noong Nobyembre na kaunti lamang ang ebidensya na maaaring magpatunay sa anuman sa aggravating factors.

Binasa ng defence ang ilang sulat mula sa pamilya ni Pietz na inilarawan siya bilang isang mapagmahal na partner at ama sa dalawang babae na nakipaglaban nang maaga sa kanyang buhay sa alcoholism.

Matapos ang pagsentensya ngayong Lunes, sinabi ni Edward na kailangan ipakita ni Pietz ang kabutihan na iyon sa kanyang pamilya.

"Kung nais niyang patunayan na talagang siya ay isang mabuting tao, then I hope he does at hinihikayat ko siya na patunayan na siya ang lalaki that everyone says he is," ani Edward ngayong Lunes.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kay Ian Froese