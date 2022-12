Pagmamadali tungo sa electric vehicles pwede maging isang mahal na pagkakamali

Unang binuhay ng Tesla, ang EV ay patuloy na nakikita bilang isang mas sleeker, slicker, mas mabilis at mas stylish na sasakyan kaysa sa tradisyonal na internal combustion engine na mga kotse at trak na sinusunog ang maduming fossil fuels na sinisisi para sa pagkagambala ng weather patterns at pagkamatay ng mga species.

Para sa mga taong may pera at konsensya, ang mga EV ay dobleng kasiya-siya.

Pinahihintulutan nito ang mga mayayaman na magpakasawa sa kasiyahan ng pagkonsumo habang sinasagip din ang planeta.

Pero para sa mga taong nag-iisip ng mas malalim at nais alamin kung paano makakaligtas ang mundo mula sa pagsandal sa langis at gasolina, ang pagmamadali upang palitan ang kasalukuyang gas guzzlers ng isang bagong fleet ng malinis, tahimik, battery-powered na personal transport ay iniwan silang uneasy.

PANOORIN | Ang unang full electric vehicle plant ng Canada sinimulan ang production:

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.