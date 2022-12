Health Canada inaprubahan ang unang bivalent booster para sa mga bata edad 5-11

Ang Pfizer-BioNTech bivalent shot ay nagpoprotekta laban sa pinakalaganap na subvariants ng Omicron, ang BA.4 at BA.5, at ang unang naaprubahan para gamitin sa mga bata edad lima hanggang 11.

Sa isang press release, sinabi ng Health Canada na matapos ang isang mabusising review napag-alaman nito na ang bakuna ay ligtas at epektibo at ang benepisyo nito ay hinigitan ang anumang potensyal na panganib kapag ginamit bilang booster dose.

Ang child-sized dose ay humigit-kumulang a third ng isang dose na naaprubahan para sa mga tao edad 12 pataas.

Mahigpit na inirerekomenda ng National Advisory Committee on Immunization na ang mga bata na may mahinang immune system o underlying medical conditions ay alukin ng dose ng bagong bakuna at least anim na buwan matapos maturukan ng unang dalawang COVID-19 shots.

Ang rekomendasyon para sa ibang mga bata sa age group na ito ay mas discretionary, at iminumungkahi ng National Advisory Committee on Immunization NACI na ang bivalent booster ay maaaring ialok.

Ang file photo na ibinigay ng Pfizer ay ipinapakita ang paggawa ng COVID-19 bivalent vaccine ng kompanya para sa mga bata edad lima hanggang 11. Litrato: (Pfizer via AP)

Sa ngayon, ang mga bata edad lima hanggang 11 ay inirerekomenda na magpaturok ng isang COVID-19 booster shot lamang, bagama’t sinabi ng National Advisory Committee on Immunization NACI na ang ekstrang booster ay maaaring ikonsidera sa discretion ng mga family doctor para sa mga bata na nasa higher risk.

Sa sandaling ito, hindi ina-assume na bawat bata ay mangangailangan ng COVID-19 booster dose pero ito ay partikular na mahalaga para sa mga bata limang taong gulang pataas na may underlying conditions na inilalagay sila sa mas mataas na panganib ng pagkakaroon ng malalang sakit mula sa COVID-19, ani Dr. Shelley Deeks, chair ng National Advisory Committee on Immunization NACI , sa isang pahayag.

Sinabi niya na ang bagong bakuna ay mas preferred bilang booster para sa mga bata dahil inaasahan na magpe-perform ito ng kasing galing ng orihinal na booster at maaaring may ekstrang benepisyo laban sa mas bagong variants.

Inirerekomenda rin ng National Advisory Committee on Immunization NACI ngayon na ang COVID-19 vaccine boosters ay maaaring ibigay sa mga bata at the same time ng kanilang routine vaccines tulad ng flu shot na wala ng waiting period sa pagitan ng mga shot. Sinabi ni Deeks sa kanyang pahayag na umaasa siya na ang bagong rekomendasyon ay makakatulong sa mga bata na makahabol sa mga shot na maaari nilang na-miss noong pandemya.

Sinabi ng chief public health officer ng Canada, si Dr. Theresa Tam, sa isang pahayag na ang mga bata na nagkaroon ng COVID-19 ay nakaranas ng katamtamang pagkakasakit, at ang panganib na maospital ay mas mababa para sa mga bakunadong bata kaysa sa mga hindi nabakunahan.

Ang Omicron wave ng pandemya ay nakakita ng mas maraming bata na nahawa ng COVID-19 kaysa sa mga nagdaang wave, dahil sa mataas na lebel ng impeksyon sa kabuuan, ani Tam.

Walang unexpected safety concerns ang na-flag ukol sa bagong bakuna para sa edad lima hanggang 11 na age group.

Dapat magpatuloy na magbigay ang Pfizer-BioNTech ng datos mula sa ongoing studies at real-world use ng bakuna sa Health Canada upang siguraduhin na ang mga benepisyo ay patuloy na magiging mas matimbang kaysa sa anumang panganib, at i-alert ang drug regulator sa anumang bagong safety concerns.

Sinabi ng Health Canada at ng Public Health Agency of Canada na patuloy nilang babantayan ang kaligtasan ng bakuna sa Canada at sa ibang bansa.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.