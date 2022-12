Mga Pilipinong may trabaho ngayon nasa 47.11M; employment rate ng Pilipinas nag-improve

Kapag isinalin sa totoong numero, ang kabuuang bilang ng mga Pilipino na may trabaho noong Oktubre ay nasa 47.11 milyon, tumaas mula sa 43.82 milyon sa parehong period noong nakaraang taon.

Ang employment number noong Oktubre 2022 ay bahagyang bumaba kumpara sa Setyembre 2022 na 47.58 milyong indibidwal na may trabaho.

Ayon sa Philippine Statistics Authority (PSA) October 2022 Labour Force Survey, ang employment rate ng Pilipinas ay nag-improve sa 95.5% noong Oktubre, mula sa 95.0% noong Setyembre, ang pinakamataas na nairekord na rate mula Enero 2021.

Noong Oktubre ngayong taon, sinabi ng Philippine Statistics Authority PSA na ang unemployment rate ng Pilipinas ay bumaba rin sa pre-pandemic levels sa 4.5%, may 2.24 milyon na mga Pilipino ang walang trabaho, bumaba ng 1.26 milyon mula sa 3.50 milyon na naiulat na walang trabaho noong Oktubre 2021.

Second lowest unemployment rate itong October 2022. Ito ay second from October 2019 na 4.5 per cent din… Ang October 2019 and October 2022 na 4.5% unemployment [rate] ay siyang lowest since 2005, ani National Statistician Undersecretary Dennis Claire Mapa sa isang press conference noong Disyembre 7.

Ito ay mas mababa ng 256,000 kumpara sa 2.50 milyon na walang trabaho noong Setyembre 2022.

Ang labour force participation rate (LFPR) ng Pilipinas noong Oktubre ngayong taon ay nasa 64.2% o humigit-kumulang 49.35 milyong Pilipino edad 15 pataas, may trabaho man o walang trabaho, ayon sa survey ng Philippine Statistics Authority PSA .

Ang labour force participation rate LFPR na ito ay mas mataas kaysa sa naiulat na rate noong Oktubre 2021 na nasa 62.6% pero nagtala ng month-on-month decrement na 732 libong indibidwal mula sa 50.08 milyon na iniulat noong Setyembre 2022.

Ang underemployed na mga tao o mga taong may trabaho ngunit nagpahayag na nais makakuha ng dagdag na oras sa kanilang kasalukuyang trabaho o magkaroon ng dagdag na trabaho, o bagong trabaho na may mas mahabang oras ay nasa 6.67 milyon, na na-translate sa underemployment rate na 14.2%, ayon sa datos ng Philippine Statistics Authorit PSA .

Ito ay mas mababa kaysa sa naiulat na rate noong Oktubre 2021 (16.1%) at noong Setyembre 2022 (15.4%).

Ang services sector ay patuloy na dinominahan ang employment market habang nakapagrehistro ito ng lion’s share ng employed persons sa 59.2%.

Sa kabilang banda, ang agriculture at industry sectors, ang nag-account para sa 22.5% at 18.3% ng employed persons, respectively.

By region, anim na rehiyon ang nakapagrehistro ng unemployment rates na mas mataas kaysa sa national rate na 4.5% noong Oktubre 2022, at ang mga ito ay: Central Visayas (5.8%), Calabarzon (5.7%), National Capital Region (5.6%), Mimaropa (5.2%), Western Visayas (5.1%), at Central Luzon (4.7%).

Ang labour force participation rate LFPR para sa mga kabataan ay iniulat na nasa 34.2% noong Oktubre ngayong taon, mas mababa kaysa sa 35.7% para sa parehong period at sa 37.1% noong nakalipas na quarter.

Ang unemployment rate naman sa mga kabataan ay bumaba mula 15.1% noong Oktubre 2021 sa 11.2% sa parehong buwan ngayong taon.

Isang artikulo ng Office of the Press Secretary (Republic of the Philippines) na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.