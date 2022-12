’Dose-dosenang biktima’ sinasabing naloko ng Vancouver immigation consultant

Sinuspinde ang lisensya ni Liza Lucion, bilang lisensiyadong immigration consultant, noong summer habang siya ay naharap sa maraming reklamo sa mga dating kliyente na nagsasabing na-scam, at siya ang itinuturo sampahan ng class action suit sa parehong paratang.

Itinatanggi niya ang lahat na paratang na may ginawa siyang masama.

Ayon sa isang binagong notice of claim sa B.C. Supreme Court na inihain ng representante sa nagrereklamo na si Andres Barrios Medellin, si Lucion at ang kanyang kompanyang Canadian Global Immigration Consulting Services ay nag-advertise at naniningil ng labis na bayad upang maghain ng immigration applications para sa mga migrante sa pamamagitan ng programa na hindi pinaiiral.

Sinasabi na dose-dosenang biktima ang nagbayad kay Lucion at bayarin sa kompanya na humigit-kumulang $5,000 o higit pa para sa COVID-related program na aniya ay magbibigay sa kanila ng open work permit sa dalawang taon at pahintulot na dalhin nila ang kanilang pamilya sa Canada at magbigay-daan tungo sa permanent residency. . Sinasabi rin na si Lucion ay nagsinungaling na siya ay isang abogado.

Sinabi sa salaysay na ang mga apektado ay dumanas ng matinding mental distres makaraang malaman na sila ay nasa Canada na walang legal na status o may expiring status na walang totoo na aplikasyon na gumugulong upang makuha, i-renew o palawigin ang kanilang status.”

Sinabi ni Barrios, isang Mexican national, sa CBC na siya ay nalilito, dismayado at desperado nang kanyang malaman na wala siyang makukuha na work permit.

Palagi akong nakikipag-ugnayan sa mga taong kumuha din kay Liza, at masasabi ko ko pareho ang aming nararamdaman ... ito yung nawalang oras, sabi ni Barrios — oras na maaari sanang naigugol para sa tumatandang mga magulang sa kanila o ang dumaan sa lehitimong immigration channels.

Ang asawa ni Lucion na si Jose Guadalupe Garcia Hernandez, at isang contracting company na kanyang iginiya ay kasamang pinangalanan na nasasakdal sa kaso.

Ang mag-asawa ay parehong sinagot ang proposed class action at itinaggi ang lahat na mga paratang ng pandaraya, kapabayaan o sabwatan.

Talagang itinanggi ni Ms. Lucion na nagsasamantala siya sa sinuman sa mga manggagawa, sabi ng kanyang abogado na si Melanie Samuels sa email sa CBC.

Hindi makatarungan na siya ay sinisiraan ng grupong ito ng mga nagrereklamo dahil walang pandaraya na napatunayan, ito marahil lamang. … malamang na hindi nila naintindihan ang sinabi niya sa kanila at sila ay hinimok ng iba na gawin itong malupit na pag-atake sa kanyang negosyo at reputasyon.

Sinabi ni Samuels na nilabag ni Barrios ang retainer agreement kay Lucion at hindi nakipagtulungan sa immigration process, sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap na tulungan siya.

Ang sagot ni Lucion sa claim ay kumilos siya nang tapat at may buong tiwala sa lahat ng oras, umaasa sa mga umiiral na programa at patakaran sa imigrasyon na may kaugnayan sa pandemya ng COVID-19. At sa pagpatuloy ay siya pa ang gumastos para up to date ang immigration status ng kanyang mga kliyente.

Itinanggi rin ni Lucion na sinabihan niya ang mga kliyente na siya ay isang abogado. Gayunpaman, kinompirma ng Law Society of B.C. na sumang-ayon siya sa isang undertaking na sumunod sa Legal Professions Act kaugnay sa mga naturang na paratang.

Ilan sa dating mga kliyente ay sinabing pinagbantaan sila na ipapa-deport ni Liza Lucion matapos silang magreklamo. Litrato: (Canada Border Services Agency) Radio-Canada/ASFC

Sinagot ng kanyang asawa na si Garcia na wala siyang kinalaman sa pagbibigay ng anumang payo tungkol sa programa sa imigrasyon o ang i-promote ito. Sinasabi nito na kahit pa minsan ay nagbibigay siya ng pagsasalin sa wikang Espanyol para sa kanyang asawa, pinapadali lang aniya nito ang mga pag-uusap sa magkabilang panig at hindi siya isang partido sa mga naging usapan.

Binantaan umano ni Lucion ang mga nagreklamong kliyente

Ang lisensya ni Lucion bilang immigration consultant ay sinuspinde ng College Of Immigration and Citizenship Consultants sa isang interim order noong Hulyo, at inutusan siyang magbayad ng $10,000 sa mga gastos.

Isinulat ng chairperson ng discipline committee ng college, si Susan Heakes, na iimbestigahan ng college ang 11 reklamong inihain ng dating mga kliyente sa loob ng 25 buwan. Sinabi ni Heakes na kung mapapatunayan ang mga paratang laban kay Lucion, malamang na babawiin ang kanyang lisensya o masuspinde man lang sa loob ng mahabang panahon.

Ang nabanggit na misconduct ay kabilang sa mabibigat na mga paglabag na maaaring magawa ng isang immigration consultant dahil ito ay lubhang makakaapekto sa mga biktima at hindi maganda ang idudulot nito sa propesyon, sabi ni Heakes.

Ang mga paratang na laman sa nakabalangkas na desisyon ng college at ang mga dokumento ng korte para sa proposed class action lawsuit ay hindi pa napapatunayan.

Isinulat ni Bethany Lindsay ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Rodge Cultura.