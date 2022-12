Canada nagpataw ng bagong parusa sa Russia, Iran at Myanmar

Kasama sa pinarusahan ang 33 na mga kasalukuyan o dating matataas na opisyal ng Russia at anim na entities na sangkot sa diumano'y sistematikong paglabag sa karapatang pantao laban sa mamamayan ng Russia na nagprotesta laban sa pagsalakay ng bansa sa Ukraine, sinabi ng Canadian foreign ministry sa isang pahayag.

Mula sa pagsalakay ng Russia noong Pebreo 24, ang Canada ay nagpataw ng parusa sa higit sa 1,500 indibidwal at entity sa Russia, Ukraine at Belarus.

Ang mga parusa ay ipinataw din sa 22 indibidwal sa Iran, kabilang ang mga senior members ng hudikatura, kulungan at law enforcement, gayundin sa political leaders, gaya ng senior aides sa Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei at mga tauhan sa media outlet na iginiya ng estado, saad pa sa pahayag.

Ang ipinataw na parusa sa Iran ay inilabas isang araw matapos bitayin ng Iran ang isang lalaki na nahatulan dahil sinaktan umano ang isang security guard gamit ang isang kutsilyo at hinarangan ang isang kalye sa Tehran, ayon sa semi-official na Tasnim news agency, ito ang unang pagbitay makaraan ang naganap na anti-government na kaguluhan.

Sumiklab ang mga protesta sa buong bansa matapos ang pagkamatay ng 22-taong gulang na babaeng Kurdish Iranian na si Mahsa Amini sa kustodiya ng pulisya noong Setyembre 16.

Marami pa ang dapat gawin, ngunit ang Canada ay hindi kailanman titigil para maninindigan para sa karapatang pantao, sabi ni Canadian Foreign Minister Melanie Joly.

Maliban sa Iran at Russia, nagpataw din ang Canada ng mga parusa sa 12 indibidwal at tatlong entity na may mahalagang papel sa militar ng Myanmar, naging kasangkapan para makakuha ng armas ang militar at itinulot ang karahasan na ginawa ng militar, pahayag ng Canada.

Nagkudeta at inagaw ng militar ang kapangyarihan sa Myanmar noong nakaraang taon. Sinabi ng mga aktibista na nagsusulong ng karapatan na madalas ginagamit ngayon ng junta ang parusang kamatayan bilang political tool.

Mahigit 16,500 katao na ang pinag-a-aresto at mahigit 13,000 sa kanila ang nananatiling nakakulong simula nang mangyari ang kudeta, ayon sa isang organisasyon ng karapatang pantao na nagdodokumento sa mga paglabag ng militar ng Myanmar.

Isang artikulo mula sa Thomson Reuters na isinalin sa Tagalog ni Rodge Cultura