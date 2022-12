Limang bata nasawi sa flu sa B.C. noong Nobyembre, babala ng mga doktor tumataas ang kaso

Kinompirma ng Coroners Service sa British Columbia B.C. ang lima na namatay, ngunit Miyerkules ng hapon, sinabi ng BC Center for Disease Control (BCCDC) na nalaman nila na anim ang namatay may kaugnayan sa trangkaso sa mga bata at binatilyo.

Magkaiba ang mga numero sa mga ahensya batay sa kung paano sinusubaybayan at inirereport ang mga namatay. Halimbawa, ang pumanaw sanhi ng isang kaso na may kaugnayan sa flu ay maaari din ikategorya sa namatay dahil sa strep throat o bacterial infection.

Sinabi ng British Columbia B.C. Coroners Service na sumasalamin ang datos sa mga imbestigasyon kung saan tinukoy na ang flu ay maaaring dagli, nauna o underlying cause ng pagkamatay o sa malubhang kondisyon, at sinabi na sa naitala walang sanggol ang namatay na mas bata pa sa isang taon.

Ipinakita sa historical data na ibinigay ng British Columbia B.C. Coroners Service na ang mga nasawi ay rumerepresenta sa nakaraang flu season bago ang pandemya ng COVID-19. Sa pagitan ng 2015 at 2019, naitala sa B.C. ang dalawa hanggang tatlo ang namatay may kaugnayan sa influenza sa mga taong nasa edad 18 o mas bata kada taon. Noong 2020, naitala sa lalawigan na isa ang namatay, habang walang naitala noong 2021.

Sinabi ni Dr. Anna Wolak, isang family physician sa Vancouver, na nakikita sa mga bata na higit pa sa nakasanayan na bilang ang namatay kaysa sa mga nakita tuwing flu season.

Iyon ang pinakamahirap ngayon sa mga panahong ito. Ito ang ‘Marso 2020 para sa mga bata.’ Nakikita natin puno mga ospital at tumataas ang mga kaso, aniya.

Ang flu season ay nag-umpisa na mas maaga kaysa sa karaniwan at lubhang tumataas - ang curve ay halos vertical.

Ang estimates sa bilang sa taunang namamatay sa flu sa Canada ay nag-iiba depende sa flu season, pero ang mga doktor, kabilang si Wolak, nagbabala na ngayong taon ay partikular na malala. Ang mga bata, lalo na ang maliliit pa, mas mataas ang panganib na malubha ang kahihinatnan. Mas nanganganib din sa komplikasyon ang mga matatanda.

Sinabi ng BC Center for Disease Control BCCDC sa isang pahayag, "Natuklasan na sa unang findings ipinahiwatig na ang ilan sa mga bata ay nakaranas ng secondary bacterial infection na nagdulot ng mas malubhang karamdaman, na maaaring komplikasyon sa trangkaso.

Mahalagang malaman natin na ang pagkasawi may kaugnayan sa trangkaso sa mga dati malulusog na bata patuloy na bihira lang.

Sinabi na ang mga bata na may chronic medical condition ay na nanganganib sa malubhang kahihinatnan at inirerekomenda sa lahat ng mga bata edad anim na buwan at higit pa na pabakunahan laban sa flu.

Isang artikulo ni Michelle Ghoussoub ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Rodge Cultura.